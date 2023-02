Istituzioni: proficua collaborazione Regione-Corpo consolare Trieste

Udine, 16 feb - Si è tenuta in mattinata, nei saloni di rappresentanza del Palazzo del Governo di Trieste, l'incontro tra i vertici delle Istituzioni civili e le rappresentanze consolari in città.



In rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia è intervenuto l'assessore alla Difesa dell'ambiente, che ha sottolineato la proficua collaborazione tra l'Amministrazione regionale e il Corpo Consolare e, in sintesi, ha evidenziato come l'alleanza tra istituzioni rappresenti un tassello importante per ogni azione di sviluppo del territorio a beneficio delle comunità. ARC/LP/ma