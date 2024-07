Istituzioni: Scoccimarro, abolire Province fu grave errore

Trieste, 17 lug - "Abolire le Province in Friuli Venezia Giulia allora fu un grave errore frutto della volontà di fare i primi della classe: la scelta di ripristinarle ora come enti elettivi è quella giusta, perché una struttura intermedia tra la Regione e tra i Comuni, specie quelli più piccoli, è necessaria". Lo ha affermato l'assessore regionale allo Sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro intervenendo all'apertura del talk "Esperienze, minuti, Province" promosso a Trieste dall'associazione culturale 'Un altro passo' presieduta da Pierpaolo Roberti, nel corso della quale è stato proiettato anche un videosaluto del governatore Massimiliano Fedriga. "All'antipolitica un tanto al chilo bisogna contrapporre la buona politica e bravi amministratori - così Scoccimarro -. La creazione delle Uti è stato un errore, l'importante è essersene resi conto". Riferendosi alla sua esperienza di presidente della Provincia di Trieste, l'assessore ha evidenziato di "essere stato sempre fautore di una forte autonomia delle Province all'interno dell'assetto regionale". Nel corso dell'incontro hanno preso la parola, tra gli altri, il sindaco di Muggia Paolo Polidori ed ex presidenti della Provincia di Trieste. ARC/PPH/gg