Istruzione: da Regione fondi per borse studio Its e alloggi studenti

Trieste, 31 ago - È stato pubblicato il bando per l'assegnazione di borse di studio e posti alloggio rivolto agli studenti iscritti agli Istituti tecnologici superiori (Its Academy), già Istituti tecnici superiori, del Friuli Venezia Giulia per l'anno accademico 2022-2023.Lo comunica l'assessore regionale all'istruzione e formazione evidenziando come la Regione Friuli Venezia Giulia abbia voluto farsi carico delle borse di studio, per merito e per reddito, riservate agli studenti ITS idonei e aventi diritto per uniformare il loro trattamento a quello degli studenti universitari, ai quali lo Stato, grazie alle previsioni del Pnrr, ha attribuito maggiori risorse.In considerazione della valenza strategica degli Its per la promozione dell'occupazione giovanile e per l'innovazione del sistema di istruzione post diploma, l'Amministrazione regionale, con uno stanziamento a bilancio di 400mila euro, ha deciso di applicare quanto previsto dal decreto ministeriale per il diritto allo studio universitario anche ai ragazzi che intendono iscriversi nelle scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica post diploma della regione, incrementando il valore degli importi delle borse dall'anno 2022/23 e definendo gli stessi criteri di ammissibilità previsti per gli studenti delle università, che andranno di fatto ad ampliare il numero dei beneficiari.La prima novità riguarda l'innalzamento delle soglie di reddito Isee e Ispe per accedere ai benefici che passano da 23mila a 24.335 euro (Isee) e da 50mila a 52.902 euro (Ispe). Questi valori, per gli studenti con disabilità, sono incrementati del 30 per cento: 30.418 euro per quanto riguarda l'Isee e 66.128 per l'Ispe.Cambiano anche i valori delle borse di studio che, calcolate in misura diversificata in relazione alla condizione abitativa dello studente, consistono in 6.157 euro per gli studenti fuori sede (+ 900 euro), 3.598 per i pendolari (+ 700 euro) e 2.481 (+ 500 euro) per gli studenti in sede. La borsa di studio è concessa annualmente per un numero di anni pari alla durata del corso prescelto. Gli studenti beneficiari della borsa di studio sono esonerati dal pagamento della tassa universitaria regionale.Per quanto riguarda, invece, l'assegnazione dei 17 posti alloggio, agli studenti beneficiari verrà applicata una tariffa mensile calmierata di 159 euro per la stanza singola e di 136 euro per quella doppia.Le domande per le borse di studio e per l'assegnazione di un alloggio andranno presentate all'Agenzia regionale per il diritto allo studio (Ardis), oramai punto di riferimento per gli studenti e le famiglie del Friuli Venezia Giulia, a cui è stata affidata la gestione del bando.Gli studenti possono presentare domande esclusivamente on line tramite il sito di Ardis, entro le ore 13.00 del 31 ottobre per la borsa di studio e del 20 settembre per l'alloggio. La domanda è unica: gli studenti che intendono chiedere più benefici devono compilare la domanda una sola volta selezionando tutti i benefici d'interesse.Le graduatorie saranno pubblicate sul sito di Ardis entro il 15 dicembre 2022.Oltre ai requisiti di iscrizione (da effettuarsi entro i termini previsti dai singoli istituti) e di reddito, gli studenti beneficiari dovranno frequentare almeno il 70% dell'attività formativa. ARC/COM/ma/gg