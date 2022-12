Istruzione: Fedriga e Rosolen, orgoglio per studenti "campioni"

Isis Staranzano si "laurea" a sfida internazionale su mestieri al WorldSkills a Torino



Pordenone, 2 dic - "Il grande risultato raggiunto dagli studenti dell'Isis "Brignoli-Einaudi-Marconi" di Staranzano, che hanno superato le sfide nazionali del Worldskill International alla competizione di Torino e ora si preparano al Campionato europeo dei mestieri di Danzica, è motivo di orgoglio per gli studenti e i docenti dell'istituto, oltre che per la qualità dell'istruzione del Friuli Venezia Giulia. Stiamo lavorando affinché la nostra Regione possa entrare a far parte di questa organizzazione internazionale, fondata nel 1950 e riconosciuta dalla Nazioni Unite, con la possibilità di organizzare in futuro le competizioni nel nostro territorio regionale. Il Friuli Venezia Giulia potrebbe così unirsi alle altre Regioni - Piemonte, Liguria e Provincia di Bolzano - che già rappresentano l'Italia".



E' quanto ha dichiarato il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga dopo la notizia della classificazione di un team di studenti dell'Istituto professionale "Brignoli-Einaudi-Marconi" di Staranzano (Gorizia) ai Campionati europei dei mestieri che si terranno a Danzica in Polonia. Gli studenti vincitori, prima della sfida che si è svolta a Torino nelle giornate di mercoledì e di ieri, si erano classificati al primo posto nelle preselezioni italiane del WorldSkill International presso la sede centrale della Fanuc, azienda leader mondiale nel settore della robotica.



Ai Campionati internazionali dei mestieri di Torino (dove in contemporanea si è tenuto un grande Salone dell'orientamento dove i mestieri vengono messi in mostra con le dimostrazioni pratiche degli studenti degli istituti tecnici e professionali a favore degli studenti delle scuole secondarie di primo grado) oltre alla delegazione di studenti e insegnanti dell'Istituto scolastico di Staranzano, ha partecipato anche la Regione Friuli Venezia Giulia con alcuni tecnici degli uffici dell'area educativa e dell'orientamento. "L'obiettivo della missione - ha sottolineato l'assessore al Lavoro, istruzione e formazione Alessia Rosolen che in precedenza aveva avuto un incontro con la dirigente scolastica e gli insegnanti dell'Istituto di Stranzano Mattea Marchesan, Ivano Spessot e Leonardo Zanin - era volto, oltre a rappresentare istituzionalmente la Regione come richiesto dai docenti, a prendere contatti con gli organizzatori dell'organizzazione internazionale Wordskills per valutare la percorribilità per la nostra Regione di analoga iniziativa a quella che si è tenuta a Torino. Nostra intenzione - ha aggiunto Rosolen che si è complimentata con gli studenti che hanno raggiunto il brillante risultato di altissimo livello - è di studiare il "modello piemontese" del Salone orientamento per studenti delle scuole secondarie di primo grado. Un tipo di iniziativa volta all'orientamento e alla formazione che allo stato manca in Friuli Venezia Giulia".



WorldSkills International è un'organizzazione internazionale fondata nel 1950 e riconosciuta dalle Nazioni Unite. A oggi ne fanno parte 83 nazioni e regioni, tra i suoi obiettivi c'è la promozione dell'istruzione e della formazione professionale in tutto il mondo. Da settant'anni WorldSkills valorizza le eccellenze giovanili e sottolinea il ruolo fondamentale delle competenze per la crescita economica delle società. Ogni due anni organizza la più grande competizione dei mestieri al mondo facendo concorrere giovani selezionati dai paesi membri.



"Si è cominciato - ha evidenziato ancora l'assessore Rosolen - il percorso di valutazione dell'opportunità di istituire anche in Friuli Venezia Giulia percorsi e competizioni all'interno del circuito WorldSkills in mestieri che hanno fatto e stanno facendo la storia industriale della nostra regione, come per esempio quelli del comparto della cantieristica navale, della robotica e automazione industriale e del manifatturiero evoluto negli ambiti della meccanica di precisione e dell'arredo. Nel nostro territorio ci sono diverse filiere e realtà industriali di eccellenza in questi campi che, con il sistema scolastico e della formazione, possono benissimo ambire a entrare nel sistema e prestigioso del WorldSkills con l'obiettivo di formare e selezionare giovani talenti". ARC/LIS/al