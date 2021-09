Istruzione: formazione manageriale è asset portante strategia Fvg

Trieste, 23 set - La formazione manageriale è uno degli asset sui quali si basa la strategia formativa della Regione. La dimensione internazionale del Friuli Venezia Giulia, la sua posizione strategica e la presenza di enti e realtà di ricerca di alto profilo sono punti di partenza per sviluppare due concetti fondamentali: il rapporto imprescindibile tra qualsiasi percorso formativo e le imprese del territorio e l'applicazione di ciò che viene studiato e prodotto in regione. Principi che si applicano al mondo della ricerca ma anche, in un momento di forte calo demografico, al sistema della formazione.È questo, in sintesi, il concetto espresso dall'assessore regionale a Lavoro e Formazione durante la conferenza annuale del Ceeman - International Association for management development in dynamic societies svoltasi al Mib Trieste School of Management. L'iniziativa è uno dei primi grandi eventi organizzati in presenza dall'inizio della pandemia con la partecipazione, anche online, di 130 ospiti provenienti da 32 Paesi ed è realizzato con il supporto della Regione Friuli Venezia Giulia.Ringraziando gli organizzatori dell'evento e i vertici del Mib, l'assessore ha espresso l'auspicio che gli strumenti che il Governo e l'Unione europea stanno mettendo a punto per il rilancio dei nostri Paesi permettano la concretizzazione di una visione più ampia che riesca a concentrare, come sta avvenendo in Friuli Venezia Giulia, tutti i fondi strutturali europei sul rapporto tra formazione e imprese per fondare sul Recovery Plan e il React Eu e i pilastri della strategie di sviluppo intelligente di cui il nostro Paese e l'Europa hanno bisogno per effettuare un vero salto nella storia e non vivere solo una semplice accelerazione dovuta alla necessità di ripresa dopo il periodo pandemico.La Ceeman, della quale il Mib è socio fondatore, è una realtà nata nel 1992 per aggregare i centri di alta formazione del Centro Est Europa a supporto della transizione verso l'economia di mercato e nell'ultimo decennio ha accolto anche scuole, istituzioni, università e aziende di altre aree geografiche, diventando un network globale con oltre 200 istituti associati in 50 paesi. La conferenza annuale, che si svolgerà oggi e domani, è l'evento internazionale più importante a cui partecipano i vertici delle realtà associate: presidenti, rettori, direttori, ricercatori, manager, direttori delle risorse umane e imprenditori da tutto il mondo.Il tema della Conference 2021, "Management Education at the Crossroads", intende creare un momento di confronto tra mondo accademico, aziende e istituzioni pubbliche a livello internazionale, sui temi della formazione manageriale e dello sviluppo delle risorse umane in questa complessa fase di ripresa post-pandemica. I lavori si articoleranno in sessioni plenarie, sessioni parallele e lavori di gruppo, e verranno gestiti in modalità ibrida (online e in presenza), grazie alle infrastrutture tecnologiche che la Scuola può mettere a disposizione.Nel corso dell'evento, con il contributo di qualificati relatori, verranno approfondite le principali sfide che la formazione manageriale sta affrontando in scenari competitivi in rapidissima evoluzione. Una specifica sessione sarà dedicata alla presentazione delle più significative esperienze innovative realizzate da alcune delle più importanti business school italiane associate ad Asfor (Bologna Business School, LUISS, MIP Politecnico Milano e MIB Trieste).L'iniziativa riunirà, tra iscritti in presenza e online, oltre 130 partecipanti da 32 paesi diversi, molti dei quali (un centinaio) hanno scelto di essere presenti a Trieste, nonostante le difficoltà negli spostamenti legate alle normative Covid-19. Tutti i presenti dovranno naturalmente essere in possesso del Green Pass. Si tratta di uno dei primi grandi eventi organizzati a Trieste dopo la pandemia e rappresenta anche per questo motivo una grande sfida e una grande opportunità per un ritorno graduale alla normalità. ARC/MA/gg