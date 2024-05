Istruzione:Fvg, con mobilità e internazionalizzazione salto di qualità

Trieste, 13 mag - La Regione lavora per trasfondere anche al campo dell'istruzione il salto di qualità impresso al sistema universitario del Friuli Venezia Giulia, diventato un modello, e in questo percorso l'internazionalizzazione è un passaggio chiave per il quale la mobilità e quindi la progettualità Erasmus sono strumenti fondamentali e le lingue minoritarie, peculiari del nostro territorio, costituiscono veicoli speciali da valorizzare.È, in sintesi, il pensiero espresso dall'assessore regionale al Lavoro, Formazione, Istruzione e Ricerca alle battute iniziali del convegno nazionale Indire "Lta Peace Friuli Venezia Giulia: incentivare la partecipazione civica attraverso progetti di mobilità" in programma oggi e domani a Trieste.L'assessore ha annunciato nuove risorse regionali per il pacchetto scuola, per dare gambe a un sistema che deve svilupparsi sia sull'asse verticale delle filiere che portano attraverso l'università verso il mondo del lavoro e della produzione, sia su quello orizzontale che concerne proprio la mobilità geografica e l'internazionalizzazione, dalle quali si generano - è stato sottolineato - opportunità di crescita collettiva e individuale.L'esponente della Giunta, che ha citato come esempio virtuoso la collaborazione attivata con il Mit di Boston, ha ringraziato per la collaborazione la direttrice del servizio istruzione della Regione e la direttrice dell'Ufficio scolastico regionale e, la presidente di Indire, l'Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa, intervenuta in videocollegamento al seminario triestino, per il ruolo di traino e di raccordo che sta sviluppando e per aver scelto il Friuli Venezia Giulia come occasione della due giorni nazionale, a riprova del ruolo che questo territorio si sta ritagliando.L'evento si inserisce nel quadro delle attività a lungo termine del programma Erasmus+ per incidere sullo sviluppo delle politiche europee trasversali, con un focus particolare sul progetto Peace (Participation Erasmus Alumni for Civic Engagement), un partenariato coordinato dall'Agenzia nazionale Erasmus+ Indire che promuove l'impegno civico e la partecipazione alla vita democratica dei giovani in Europa e dei partecipanti al Programma Erasmus+. ARC/PPH/ma