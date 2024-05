Istruzione: Regione, 210mila euro per corsi di educazione musicale

Trieste, 5 mag - È importante sostenere lo svolgimento di corsi di educazione musicale nelle classi delle scuole primarie del sistema scolastico regionale. Per queste finalità sono stati stanziati 210mila euro all'Associazione nazionale bande italiane musicali autonome (Anbima Fvg) e all'Unione società corali italiane (Usci Fvg) che hanno ottenuto rispettivamente 133mila euro e 77mila euro. Anche attraverso misure di questo tipo viene potenziata l'offerta formativa del sistema scolastico del Friuli Venezia Giulia.Questo in sintesi il commento dell'assessore all'Istruzione dopo la recente approvazione di una apposita delibera da parte della Giunta regionale.Le bande o i cori, strumenti fondamentali per la diffusione capillare della cultura musicale, potranno fare domanda entro il prossimo 31 ottobre ad Anbima Fvg o ad Usci Fvg, che hanno il compito di effettuare il riparto delle risorse assegnate.Ogni contributo non può superare i 3mila euro. Alle attività amministrative di riparto e di rendicontazione può essere riservato fino al 5 per cento dell'ammontare complessivo dello stanziamento. ARC/TOF/pph