Istruzione: Regione, percorsi Its laboratori futuro per sistema Paese

Trieste, 22 set - La fortissima accelerazione degli eventi su scala globale e la continua trasformazione del mercato del lavoro impongono una rapida riflessione sugli scenari futuri. Il sistema Its, che si poggia su innovazione e rapporto stretto con le aziende, sta già dando risposte concrete rispetto alle esigenze del nostro tessuto industriale e produttivo. Anche se i dati occupazionali in Friuli Venezia Giulia sono oggi i migliori registrati negli ultimi anni, non bisogna però accontentarsi. Per questo la Regione continuerà a sostenere con convinzione la crescita e l'offerta formativa degli istituti tecnici superiori.

Questa la riflessione dell'assessore al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia intervenuto alla cerimonia di consegna dei diplomi della Fondazione Its per le nuove tecnologie della vita "Alessandro Volta" che si è tenuta questa mattina nel palazzo della Regione.

Nel portare i saluti del governatore del Friuli Venezia Giulia, l'esponente della Giunta ha ricordato che in questa fase è strategico attrarre capitale umano e nuovi investimenti in Friuli Venezia Giulia. Su quest'ultimo aspetto - ha spiegato la Regione - negli ultimi anni è stato fatto un grande salto di qualità, con dati che sono più che triplicati. Il Pil che la Regione produce all'interno del nostro Paese è del 2%, mentre la nostra capacità di attrarre investimenti ha raggiunto infatti il 6,3%.

È stato inoltre sottolineato che oggi il "made in Italy" è trainato dalla meccanica, dalla farmaceutica e dalla chimica. Settori approfonditi dai percorsi Its con ottime opportunità di carattere occupazionale. Per questo - ha aggiunto l'assessore - l'Amministrazione regionale sta investendo moltissimo in queste realtà che devono essere i laboratori del futuro del sistema Paese.

A margine dell'evento sono stati diffusi alcuni dati riguardanti la Fondazione Its per le nuove tecnologie della vita "Alessandro Volta". Dal 2019 al 2022 hanno terminato il proprio percorso 241 allievi (207 maschi e 34 femmine). Dall'analisi sugli esiti occupazionali di questi 241 allievi, emerge che 157 hanno avuto almeno un rapporto di lavoro dopo la fine degli studi (65,2% del totale).

Sul totale degli occupati è stato condotto un approfondimento per valutare la coerenza tra il contenuto formativo del corso e il settore di assunzione: il 64,3% ha trovato un lavoro coerente con la formazione ricevuta, mentre il tempo medio per trovare un'occupazione dopo la fine del corso è in media di 6 mesi.

In merito ai contratti di assunzione, il 17,2% degli ex-allievi ha trovato un lavoro a tempo interminato e il 10,8% un contratto di apprendistato professionalizzante: il 28% delle assunzioni possono quindi considerarsi a tempo indeterminato. Il tempo determinato rappresenta il 49,7% delle assunzioni e il tirocinio il 9,6% degli inserimenti. La restante percentuale di assunzioni vede l'utilizzo del lavoro intermittente e delle prestazioni occasionali. Rispetto

infine alla sede di lavoro, la maggior parte degli ex-allievi ha trovato un lavoro sul territorio regionale (78,3%), con una netta prevalenza nel territorio di Trieste, sede del percorso Its. ARC/TOF