Istruzione: Regione pronta a trovare soluzione su sede "Nazario Sauro"

Udine, 20 apr - La Regione non sarà presente all'assemblea pubblica indetta dal sindaco perché non ha ricevuto i documenti tecnici per elaborare l'istruttoria sulla fattibilità e tempestica dell'intervento per il futuro della sede della scuola secondaria di primo grado Nazario Sauro di San Giorgio chiusa dal 7 marzo per problemi di staticità.È questa in sintesi la posizione espressa dall'assessore regionale alle Infrastrutture e da quello all'Istruzione in merito alla convocazione dell'assemblea pubblica convocata martedì prossimo a Villa Dora.Le due esponenti della Giunta regionale dichiarano che le ragioni della convocazione sono incompresibili visto che l'Amministrazione regionale aveva proposto un tavolo di lavoro a cui fossero presenti il dirigente dell'Istituto, i rappresentanti dei genitori, l'Ufficio scolastico provinciale e le due direzioni regionali per confermare che i tempi per i lavori di "puntellamento" avrebbero permesso agli studenti di accedere alle lezioni in tempo per la riapertura delle scuole a settembre.L'alternativa proposta dalla Regione era il trasferimento dei ragazzi temporaneamente negli spazi della scuola di Torviscosa che si era già resa disponibile ad accogliere gli studenti e la garanzia da parte della Regione di un servizio di trasporto.La Regione - fanno sapere le Direzioni Infrastrutture e Istruzione - è pronta a qualsiasi soluzione, ma la scelta va fatta con gli elementi che possono garantire sostenibilità, tempistiche e condizioni che assicurino i servizi scolastici e la certezza dei tempi. ARC/EP/pph