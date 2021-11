Istruzione:Rosolen, 1,2 milioni a Isis Magrini per scuola digitale Fvg

Trieste, 9 nov - La Regione assegnerà all'Isis Magrini Marchetti di Gemona 1 milione e 225mila euro al fine di realizzare le attività previste dal programma regionale per la scuola digitale in Friuli Venezia Giulia. Lo ha deciso la Giunta regionale approvando un'apposita delibera su proposta dell'assessore all'Istruzione Alessia Rosolen.



Con questo stanziamento l'Amministrazione regionale intende incrementare l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle scuole del territorio per migliorare le abilità digitali degli studenti e rendere la tecnologia uno degli strumenti didattici di costruzione delle competenze e di nuovi ambienti di apprendimento. L'obiettivo verrà raggiunto attraverso una convenzione tra l'Ufficio scolastico regionale e l'istituzione scolastica gemonese, quest'ultima individuata attraverso procedura selettiva quale polo regionale per l'attuazione degli interventi per la scuola digitale in Friuli Venezia Giulia.



Il programma, che interesserà tre annate da qui al 2023/2024, prevede molteplici interventi. Ne sono un esempio la mappatura delle esperienze di didattica digitale integrata già realizzate, per promuoverne la diffusione su scala regionale, mediante un graduale trasferimento di competenze agli insegnanti ad esempio con moduli di tipo e-learning. È prevista poi la definizione della struttura di curricula verticali digitali per favorire negli studenti lo sviluppo della competenza di cittadinanza digitale, a cui si aggiunge l'attivazione di uno sportello on line per tutelare i minori in ambito digitale e la promozione attiva del benessere digitale, inteso come modalità positiva ed efficace di utilizzo delle tecnologie digitali.



Tutto ciò si inserisce nell'ambito dell'incremento del tasso di alfabetizzazione digitale dei cittadini europei, adeguando i sistemi di istruzione e formazione all'era digitale, obiettivo che la Commissione Europea si è posta con il "Piano d'azione per l'educazione digitale (2021-2027), pubblicato il 30 settembre 2020. ARC/AL/gg