Istruzione:Rosolen, 450mila euro a enti formazione su rincari bollette

Pordenone, 26 giu - "I rincari delle bollette hanno aggravato una situazione di difficoltà per gli enti di formazione già dovuta al periodo pandemico. Per alleggerire tale contesto, l'Amministrazione regionale ha approvato un emendamento alla legge di assestamento estivo che prevede un contributo straordinario per i 34 enti di formazione accreditati, a ristoro dei maggiori oneri sostenuti nel periodo 1 agosto 2021-31 luglio 2022 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente".Lo ha annunciato l'assessore regionale alla formazione Alessia Rosolen nell'imminenza dell'inizio dei lavori d'Aula sull'assestamento estivo di bilancio.La misura del contributo è stabilita in 3mila 200 euro per ciascuno scaglione di volume annuo di attività formativa di 5mila ore ed è riparametrata proporzionalmente per lo scaglione di volume annuo iniziale fino a 2mila 500 ore di attività formativa per i quali gli enti risultano accreditati alla data del 30 giugno 2022. Le risorse totali stanziate, in riferimento all'anno 2022, sono pari a 450mila euro. ARC/AL