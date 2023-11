Istruzione: Rosolen, 50mila euro per alunni disabili delle primarie

Udine, 25 nov - "La Regione ha assegnato ulteriori 50mila euro per l'anno scolastico in corso per la realizzazione di interventi a favore degli alunni con disabilità iscritti nelle scuole primarie, anche tramite l'incremento della dotazione oraria per il sostegno".



Lo ha annunciato l'assessore regionale all'Istruzione e formazione Alessia Rosolen riferendo i contenuti di una delibera della Giunta regionale con cui è stato approvato lo schema di accordo da stipulare con l'Agenzia regionale per il diritto allo studio, l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia e l'Istituto comprensivo "Udine VI" in qualità di istituto scolastico tesoriere, per l'anno scolastico 2023/2024.



"L'Ufficio scolastico regionale ha individuato le scuole in cui permangono alcune criticità, debitamente documentate. Si tratta di scuole primarie che non hanno già beneficiato dei fondi per le medesime finalità previsti nel "Pacchetto scuola" e destinati a scuole secondarie di primo e secondo grado", ha spiegato Rosolen.



Obiettivo del progetto è il potenziamento dell'inclusione scolastica nella dimensione della relazione, della comunicazione, dell'autonomia e orientamento e degli apprendimenti, nonché il potenziamento delle attività educativo-didattiche. Gli interventi saranno realizzati in raccordo con il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (Glir). ARC/MA/pph