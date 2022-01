Istruzione: Rosolen, bene corso Deledda-Fabiani su biotecnologie

Trieste, 24 gen - "Questo nuovo progetto didattico è coerente a due linee d'indirizzo dell'Amministrazione regionale: da una parte lo studio delle materie afferenti alle scienze della vita connesse all'innovazione digitale, che è uno dei temi strategici su cui in questa legislatura abbiamo deciso di investire; dall'altra la durata quadriennale, e non più quinquennale, del corso scolastico. Una novità che farà comprendere i vantaggi della compressione del piano di studi per un rapido accesso alle università e al sistema specialistico degli Its". Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale all'Istruzione Alessia Rosolen durante la presentazione del nuovo percorso quadriennale in 'chimica, materiali e biotecnologie' dell'Istituto tecnico statale Deledda-Fabiani approvato dal Ministero dell'Istruzione. Come ha spiegato l'assessore, l'obiettivo immediato è che si arrivi a un numero di iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2022-23 tale da consentire la partenza della classe, come previsto dall'autorizzazione ministeriale. A tal riguardo la stessa Rosolen ha sottolineato come nell'ambito degli sbocchi professionali quello delle scienze della vita rappresenti una delle priorità a livello nazionale, in considerazione della significativa domanda di personale medico e infermieristico che proviene da tutti i sistemi sanitari regionali. "Relativamente allo specifico del Friuli Venezia Giulia - ha ricordato l'assessore -, nell'ottica delle opportunità di accesso al mondo del lavoro, il recente protocollo d'intesa sottoscritto dalla Regione con un player mondiale del settore come Novartis, nel quale si inserirà anche la partita del Piano nazionale di ripresa e resilienza, testimonia - ha concluso Rosolen - come quello delle scienze della vita rappresenti un asset fondamentale per lo sviluppo economico del nostro territorio". ARC/GG/ma