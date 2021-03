Istruzione: Rosolen, da domani al via domande per diritto allo studio

Trieste, 22 mar - Anche per il prossimo anno scolastico la Regione Friuli Venezia Giulia provvede ad assegnare risorse per garantire il diritto allo studio nell'età del diritto-obbligo di istruzione e formazione, alle famiglie e agli allievi iscritti ai vari ordini di scuola.Nel dettaglio, queste le misure e le scadenze previste dalle Linee Guida triennali per il diritto allo studio.Dalle ore 10.00 del 23 marzo e fino alle ore 16.00 del 12 maggio è possibile compilare le domande online per richiedere il contributo unico per il trasporto scolastico e l'acquisto di libri di testo, denominato "Dote Scuola". Possono farne richiesta i nuclei familiari, residenti in Regione, che comprendano al loro interno studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado statali o paritarie.Sempre da domani, 23 marzo, al 12 maggio è possibile richiedere i contributi per l'abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza per gli studenti delle scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado.Entro fine marzo sarà, inoltre, disponibile online la modulistica per richiedere l'abbattimento delle spese di alloggio in strutture accreditate, ossia istituzioni pubbliche e private idonee all'erogazione dei servizi abitativi a favore degli studenti universitari, che offrono servizi di ospitalità anche agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Il valore massimo di Isee ai fini dell'accesso alle misure descritte è fissato in 33 mila euro."Un piano - ricorda l'assessore regionale all'Istruzione Alessia Rosolen - che vale circa 2,5 milioni di euro, a cui vanno aggiunti 2 milioni di euro con cui Ardis erogherà contributi alle scuole secondarie di primo grado e ai bienni delle superiori che attiveranno il servizio di comodato gratuito dei libri di testo".Le famiglie residenti in Friuli Venezia Giulia con figli in età scolare possono inoltrare domanda ad Ardis - Agenzia regionale per il diritto allo Studio, a cui dal 1. gennaio 2021 compete l'attuazione degli interventi regionali in materia di diritto allo studio, non solo universitario ma anche scolastico. Ulteriori informazioni e modulistica sono reperibili sulla pagina dedicata del sito di Ardis www.ardis.fvg.it ARC/Com/pph/al