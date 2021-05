Istruzione: Rosolen, due nuovi indirizzi all'Isis Mattei di Latisana

Liceo delle Scienze applicate e nella sede di Lignano il Professionale Servizi per l'enogastronomia



Udine, 17 mag - È stata potenziata l'offerta formativa e didattica dell'Isis Mattei di Latisana con l'attivazione, a partire dall'anno scolastico 2021/22, di due nuovi indirizzi di studio: il Liceo delle Scienze applicate nella sede di Latisana e il Professionale Servizi per l'enogastronomia - ospitalità alberghiera in quella decentrata di Lignano Sabbiadoro.



A comunicarlo è l'assessore all'Istruzione, Alessia Rosolen, ricevuto il nulla osta da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale (Usr) al Piano di dimensionamento scolastico 2021/2022.



"Abbiamo aggiornato il piano dell'offerta formativa dell'Isis del basso Tagliamento - dichiara l'assessore - per rispondere ai bisogni di una società complessa ed evoluta e all'esigenza di giovani che necessitano di un percorso formativo spendibile in settori in crescita e con opportunità lavorative. Si tratta di una risposta anche al territorio: attivare l'indirizzo Professionale enogastronomico-alberghiero significa commisurare la formazione dei giovani con la tipicità turistica di quella zona e di tutto il Friuli Venezia Giulia. Sono estremamente soddisfatta del risultato raggiunto - continua Rosolen - frutto degli sforzi e del lungo e articolato lavoro condotto dalla Regione in sinergia con i Comuni di Latisana e di Lignano Sabbiadoro, con l'Usr, la scuola e con gli altri enti coinvolti. Un dialogo serrato e costruttivo, durato un anno, per rispondere ad una visione di sviluppo legata al territorio ed alle richieste occupazionali delle imprese della zona, ma anche per scongiurare il rischio di migrazioni scolastiche verso il polo di Portogruaro".



"Si tratta - conclude Rosolen - di un risultato importante: una conferma di efficienza del sistema scolastico del Friuli Venezia Giulia e della distribuzione territoriale dell'offerta didattica sempre più rispondente ai bisogni di istruzione/formazione che la complessità del mondo contemporaneo richiede. Ringrazio la consigliera regionale Maddalena Spagnolo, che ha portato avanti con grande capacità un risultato atteso da tempo e, tra gli altri, il dirigente scolastico dell'Isis Mattei, Luca Bassi, per la costruzione e la condivisione del piano di rilancio del polo scolastico del basso Tagliamento". ARC/Com/ep