Istruzione: Rosolen, fondi Regione a studenti Its esclusi da Ministero

Trieste, 29 giu - "La Regione Friuli Venezia Giulia si farà carico delle borse di studio - per merito e per reddito - riservate agli studenti Its idonei e aventi diritto, non inclusi nelle previsioni del decreto ministeriale che ha attribuito, grazie ai fondi Pnrr, maggiori risorse per il diritto allo studio universitario".Lo ha detto oggi l'assessore regionale all'Istruzione Alessia Rosolen anticipando alcune importanti elementi di cambiamento che riguarderanno il prossimo bando per la concessione di borse di studio per l'iscrizione ai corsi post diploma Its.Come ha spiegato l'assessore, l'Amministrazione regionale ha deciso di applicare quanto previsto dal decreto ministeriale per il diritto allo studio universitario anche ai ragazzi che si iscrivono nelle scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica post diploma della regione, incrementando il valore degli importi delle borse di studio dall'anno 2022/23 e definendo gli stessi criteri di ammissibilità previsti per gli studenti delle università, con la previsione di un sensibile ampliamento del numero dei beneficiari.La prima novità per gli studenti, come ha dettagliato Rosolen, riguarda l'innalzamento delle soglie Isee e Ispe per accedere al contributo che passano, la prima, da 23.626,32 euro a 24.335,11 euro, la seconda, da 50.902,43 a 51.361,58 euro. Cambiano anche i valori delle borse di studio che, calcolate in misura diversificata in relazione alla condizione abitativa dello studente, aumentano di 900 euro per gli studenti fuori sede, di 700 euro per i pendolari e 500 euro per gli studenti in sede.Concludendo l'esponente della Giunta ha sottolineato che sarà pubblicato dall'Agenzia regionale per il diritto allo studio (Ardis), "ormai punto di riferimento per gli studenti e le famiglie del Friuli Venezia Giulia", un bando dedicato agli studenti Its per la richiesta delle borse di studio e degli altri benefici.Gli studenti Its, infatti, usufruiranno di tutte le altre agevolazioni e servizi già previsti per gli studenti universitari: alloggi, mensa e trasporti.