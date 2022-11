Istruzione: Rosolen, Fvg modello in Italia per investimento su Its

"Lavoriamo per costruire una filiera di formazione unica a livello regionale" Udine, 26 nov - "Oggi protagonisti sono i ragazzi e le ragazze che hanno ottenuto il diploma, ma in questa occasione è anche importante ricordare qualche risultato che attiene alla specialità di questa regione, dimostrazione di quanto il Friuli Venezia Giulia tenga agli Its, ma anche di quanto sia investendo perché tutto il sistema, che sconta qualche decennio di ritardo rispetto al resto dell'Europa, continui a rispondere alle esigenze del territorio, rafforzando l'identità economica e sociale della nostra comunità". Lo ha affermato l'assessore regionale all'Istruzione, Formazione, Università, Ricerca e Lavoro Alessia Rosolen durante la cerimonia di consegna dei diplomi ai 225 tecnici diplomati alla MITS Academy nei bienni 2018-2020 e 2019-2021 (le precedenti edizioni erano state rinviate a causa delle restrizioni dovute alla pandemia) che si è tenuta al teatro Palamostre di Udine. Rosolen ha illustrato quattro indicatori che dimostrano l'eccellenza raggiunta dalla Regione Friuli Venezia Giulia grazie alla lungimiranza nel considerare centrale il sistema degli Its. Il primo indicatore riguarda l'elaborazione statistica di Indire - l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa - che colloca il sistema degli Its del Fvg tra il quinto e settimo posto: considerando questo dato rapportato alla popolazione regionale il sistema sarebbe abbondantemente al primo posto nazionale per numero di iscritti, capacità attrattiva, numero di investimenti. Il secondo dato importante ricordato da Rosolen è che il sistema Its Fvg è entrato - prima e forse sola regione in Italia - nel sistema del diritto allo studio universitario. "Da anni questo accade, ma quest'anno in particolare - ha spiegato l'assessore - l'Amministrazione regionale ha investito fondi propri per mantenere questo sistema e dare la stessa rilevanza e sostegno economico ai ragazzi che frequentano gli Its rispetto agli universitari. Con questo sforzo l'Amministrazione ha supplito alla mancanza di inserimento all'interno del Pnnr di fondi a sostegno degli Its". La Regione Friuli Venezia Giulia infatti si fa carico delle borse di studio - per merito e per reddito - riservate agli studenti Its idonei e aventi diritto, non inclusi nelle previsioni del decreto ministeriale che ha attribuito, grazie ai fondi Pnrr, maggiori risorse per il diritto allo studio universitario. Come ha spiegato l'assessore, l'Amministrazione regionale ha deciso di applicare quanto previsto dal decreto ministeriale per il diritto allo studio universitario anche ai ragazzi che si iscrivono nelle scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica post diploma della regione, incrementando il valore degli importi delle borse di studio dall'anno 2022/23 e definendo gli stessi criteri di ammissibilità previsti per gli studenti delle università, con la previsione di un sensibile ampliamento del numero dei beneficiari. Altro investimento che si collega al Pnnr, ma anche al progetto che la Fondazione Mits e Comune di Udine hanno intrapreso per la città, riguarda il sostegno a nuovi laboratori e strutture. "Nella finanziaria di quest'anno la Regione - ha reso noto Rosolen - metterà risorse proprie pari ad un milione di euro per trasformare le Fondazioni in veri luoghi di eccellenza, sia per quanto riguarda l'offerta di strutture tecnologiche, ma anche per la dotazione di strutture architettoniche che identifichino all'interno del tessuto urbano questi istituti come sedi di alta formazione". Infine, la Regione Fvg è stata modello per tutte le altre amministrazioni regionali d'Italia nell'investire un'importante parte del Fondo sociale europeo per lo sviluppo del sistema Its. "Si tratta di un'intuizione che la Direzione centrale della Regione ha avuto molti anni fa e che rende merito alla lungimiranza del Friuli Venezia Giulia nell'investire nel capitale umano e nella formazione" ha notato Rosolen. Tra investimento nel diritto allo studio, utilizzo ad hoc dei fondi e il supporto diretto al sistema la partita complessiva "è la dimostrazione - ha concluso l'assessore - di quanto l'Amministrazione regionale crede, apprezza e ritiene che questo sistema di formazione non sia solo parte integrante della formazione, ma anche un patrimonio di trasferimento di conoscenze e competenze su cui investire". In particolare oggi alla cerimonia per i diplomi è stato ricordato da parte del presidente della Fondazione MITS Academy, Gianpietro Benedetti, che nei suoi undici anni di storia il MITS Academy, attraverso il metodo didattico del "learning by doing" e con i suoi 699 diplomati, ha fornito e continua a fornire al sistema manifatturiero l'alta formazione e le competenze specifiche dei Tecnici superiori nei settori strategici della manifattura Made in Italy. Dal 2011 a oggi il MITS ha avviato 39 corsi post diploma, di cui 34 già conclusi e nell'anno formativo 2021/2022 i percorsi attivi sono stati 10, frequentati da 230 corsisti. ARC/EP/gg