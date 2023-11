Istruzione: Rosolen, impegno Regione per inclusione educativa disabili

Trieste, 7 nov - "Prosegue l'impegno della Regione per garantire l'inclusione sociale e educativa di studenti con disabilità iscritti al sistema scolastico del Friuli Venezia Giulia, il loro successo formativo e il futuro inserimento nel mercato del lavoro".Questo il concetto espresso dall'assessore regionale Alessia Rosolen a margine della conferenza di presentazione del corso di formazione 'Tecniche di assistenza di base a favore di giovani persone con disabilità' rivolto ai collaboratori scolastici, in particolare dei neoassunti."Un impegno concreto dell'Amministrazione regionale volto a garantire sia il diritto allo studio dei ragazzi con disabilità che il complessivo benessere nelle scuole del nostro territorio", ha commentato l'assessore. "Un impegno importante che la Regione riserva al sistema scolastico nel suo complesso".Il percorso formativo, interamente gratuito e finanziato nell'ambito del Programma regionale della formazione "Piazza-Gol", è realizzato da enti di formazione specializzati sui temi della disabilità in collaborazione con la Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie.Il corso avrà la durata di 40 ore erogabili anche in modalità a distanza e prevede quattro unità didattiche di apprendimento: interazione con lo studente disabile; modalità di sorveglianza e assistenza; vigilanza e assistenza mensa; sostegno all'autonomia personale e all'igiene.Per la partecipazione al corso è necessario avere la residenza o il domicilio in Friuli Venezia Giulia, oltre alla conoscenza della lingua italiana di livello A2 e competenze relative alla gestione emergenze/primo soccorso.Per maggiori informazioni sulle date di avvio e alle sedi di svolgimento del corso, nonché sugli altri corsi a valere sul Programma Piazza-GOL è possibile consultare il sito al seguente link: https://formazione.fvg.it/PiazzaGol/public/index.htm ARC/Com/gg