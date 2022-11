Istruzione: Rosolen, lettura va posta al centro dei percorsi educativi

L'assessore alla conferenza conclusiva del progetto 'Nessuno escluso' di LeggiAmo 0-18 Pordenone, 15 nov - "Il progetto 'Nessuno escluso' di LeggiAmo 0-18 denota una visione di gran prospettiva della comunità in cui crescono i nostri bambini e ragazzi. La sua forza è quella di riuscire a trasmettere aspetti fondamentali della società pur senza l'ausilio del testo, ma semplicemente tramite le figure, permettendo l'inclusione di chi non sa leggere o parla una lingua diversa e lontana dall'italiano. Questa iniziativa vuole essere un primo passo per riportare la lettura al centro della crescita educativa delle nuove generazioni". Lo ha detto l'assessore regionale all'Istruzione Alessia Rosolen in occasione della conferenza stampa tenutasi oggi a Pordenone a conclusione del progetto "Nessuno escluso. Biblioteca a passo d'asino". Si tratta di un percorso inserito nelle attività di "Leggiamo 0-18" (il progetto regionale dedicato alla promozione della lettura) e che ha coinvolto, tra settembre e ottobre 2022, 13 comuni, 43 classi e 11 scuole (incluse su puntuale indicazione dell'Amministrazione regionale) nel territorio della Comunità di montagna delle Prealpi friulane orientali. "È necessario offrire ai più giovani - ha rimarcato Rosolen - gli strumenti per conoscere e guardare con occhio critico il mondo in cui viviamo, superando la superficialità che la società di oggi continua a trasmetterci. Sono convinta che da questo progetto possano nascere ulteriori sviluppi in un'ottica di sempre maggior attenzione al territorio, alle diverse culture e all'inclusione sociale". "Nessuno escluso", attraverso gli albi illustrati, promuove e consolida il ruolo dei libri e delle storie nei processi di inclusione all'interno delle scuole, accompagna l'integrazione tra le lingue e le culture presenti sul territorio coinvolgendo le famiglie, riserva maggiore attenzione alle piccole biblioteche delle zone periferiche (in questo caso, le comunità montane), il cui impegno per la promozione della lettura è sostenuto con speciali iniziative dedicate. Ogni anno "Nessuno escluso" seleziona i titoli di miglior qualità e propone una bibliografia ragionata che raccoglie il meglio dei cosiddetti Silent books (i libri senza parole). Quest'anno, grazie alla collaborazione del Centro per la salute del bambino di Trieste, partner di LeggiAmo 0-18, sono stati donati 686 libri alle 14 biblioteche delle diverse comunità e 385 libri per le 11 scuole primarie che hanno aderito al progetto, per un totale di 1071 libri. ARC/PAU/al