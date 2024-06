Istruzione: Rosolen, "Marchetti Magrini" prosegue con scuola digitale

Trieste, 22 giu - Prosegue il programma regionale per la scuola digitale che vede protagonista, tra gli altri, l' l'Isis Magrini Marchetti di Gemona del Friuli.Ne ha dato notizia l'assessore regionale al Lavoro, Istruzione, formazione e famiglia Alessia Rosolen rendendo noti i contenuti del nuovo accordo tra Regione, Istituto gemonese e Ufficio scolastico regionale per la prosecuzione del "Programma regionale per la Scuola Digitale in Friuli Venezia Giulia 2021-2023" che viene così esteso anche al biennio '24-'25."Le attività previste dalla prima convenzione relative al periodo fino al 31 agosto 2023 si sono positivamente concluse - ha dichiarato Rosolen - dimostrando l'efficacia del programma sia dal punto di vista didattico, a beneficio degli studenti, che dal punto di vista formativo, a beneficio del corpo insegnante"."Oltre a prolungare la programmazione - ha aggiunto l'assessore - si sono rese disponibili ulteriori risorse per 500mila euro per cui la convenzione può contare su un ammontare complessivo di 1 milione e 480 mila euro da destinare ai vari interventi di innovazione digitale".Il programma si compone di tre ambiti d'intervento: Connettività e servizi di rete (CON); Dispositivi di rete, dotazione tecnologica e informatica scuole (RET); Innovazione metodologica e didattica (INN). È in quest'ultimo ambito che si svilupperanno le attività che interessano l'Isis Magrini Marchetti di Gemona del Friuli.Tra i vari interventi sono previsti, ad esempio, lo sviluppo di nuove metodologie didattiche in uso (Flipped classroom, gamification, progetti basati sull'apprendimento attivo ); discipline Stem (coding, robotica, realtà virtuale etc); aspetti e temi di inclusione; cittadinanza digitale e media education; sviluppo della creatività con il digitale (multimedialità, video editing, realtà aumentata). Verranno inoltre realizzati percorsi formativi per il benessere digitale rivolti a studenti e genitori, formazione per insegnanti, programmai innovativi di avvicinamento ad ambienti di lavoro. ARC/SSA/pph