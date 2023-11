Istruzione: Rosolen, ok a rafforzamento licei indirizzo sportivo

Approvata in Giunta la delibera proposta dall'assessore Trieste, 26 nov - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'Istruzione Alessia Rosolen, ha approvato - autorizzandone la stipula - lo schema di convenzione con l'Ufficio scolastico regionale e il Comitato Fvg del Coni finalizzato alla messa in atto di interventi per il potenziamento dell'offerta formativa dei licei con sezioni ad indirizzo sportivo.



Come ha spiegato l'esponente dell'Esecutivo regionale, il programma di iniziative per l'anno scolastico 2023-2024 si realizza attraverso il finanziamento delle attività svolte, nei licei suindicati, dai tecnici individuati dalle federazioni sportive.



Da parte sua il Coni viene delegato a svolgere le attività di coordinamento e di gestione.



Per quel che riguarda i termini della convenzione, l'accordo regola i rapporti tra l'Amministrazione regionale, l'Ufficio scolastico e il Comitato Fvg del Coni e prevede, tra gli altri punti, il periodo di svolgimento delle attività, le spese ammissibili e le modalità di rendicontazione del contributo. ARC/GG