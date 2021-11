Istruzione: Rosolen, ok formazione docenti UniUd per lingua friulana

La Giunta approva la convenzione tra Regione e Ateneo



Trieste, 8 nov - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'Università Alessia Rosolen, ha approvato oggi lo schema di convenzione tra la Regione e l'Università di Udine relativamente alle attività di formazione degli insegnanti di lingua friulana e dei docenti iscritti all'elenco per l'insegnamento del friulano.



Per quel che riguarda la parte economica del provvedimento, la spesa trova a bilancio una copertura finanziaria di 360mila euro per il triennio 2021-2023.



Sul piano dei riferimenti normativi viene richiamata la deliberazione dello scorso mese di ottobre afferente l'approvazione definitiva del Piano generale di politica linguistica per il friulano 2021-2025 proposta dall'ARLeF (Agenzia regionale per la lingua friulana).



Nel dettaglio, l'accordo deliberato oggi tra l'Amministrazione regionale e l'Ateneo prevede il sostegno economico dei seguenti progetti: la formazione in entrata degli insegnanti di lingua friulana, con il reclutamento di due ricercatori a tempo determinato con durata triennale per l'attività didattica e di ricerca; la formazione in servizio, attraverso dei corsi di aggiornamento, dei docenti iscritti all'elenco per l'insegnamento del friulano. ARC/GG/al