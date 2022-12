Istruzione:Rosolen, ok nuovo Piano rete scolastica e offerta formativa

Pordenone, 29 dic - "Siamo arrivati al nuovo piano di dimensionamento scolastico per l'anno 2023-2024 dopo un lungo percorso di confronto con i territori e con tutti i soggetti coinvolti. Un processo complesso, partecipato e condiviso al quale hanno preso parte, con l'Ufficio scolastico regionale, le amministrazioni comunali, gli Istituti scolastici superiori, le organizzazioni sindacali della scuola e le Consulte provinciali degli studenti. L'importante calo demografico registrato negli ultimi anni con la conseguente riduzione delle iscrizioni e delle classi ci impone necessariamente una rimodulazione della rete scolastica regionale e dell'offerta formativa. La stiamo perseguendo nel massimo confronto con i Comuni e le istituzioni scolastiche".Ad affermarlo è l'assessore regionale all'Istruzione e alla Formazione Alessia Rosolen commentando la delibera di Giunta approvata dall'Esecutivo regionale con la quale si è approvato l'aggiornamento del Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa in regione per l'anno scolastico 2023-2024. Il provvedimento è stato approvato sulla base delle proposte pervenute dai Comuni per quanto riguarda gli Istituti comprensivi e dagli Istituti scolastici superiori relativamente alle modifiche dell'offerta formativa.L'aggiornamento del Piano prevede, per il territorio di Gorizia, l'accorpamento del plesso della scuola dell'infanzia "Santissimo Redentore" di Monfalcone all'Istituto comprensivo "Randaccio" scorporandolo dell'Istituito comprensivo "Giacich". Nel pordenonese è prevista, a decorrere dall'anno scolastico 2023-'24, la progressiva chiusura del plesso della scuola primaria di Palse (Comune di Porcia). Nel territorio udinese è prevista la costituzione di un nuovo assetto scolastico tra i Comuni di Forni di Sopra e Forni di Sotto che comprende la creazione di un polo per l'infanzia 0-6 anni tra i due Comuni, il mantenimento della scuola primaria e il mantenimento della scuola secondaria di primo grado sempre tra i due Comuni. Previsto inoltre l'utilizzo delle aule degli edifici già esistenti per gli eventuali servizi nido.Rispetto alla nuova programmazione dell'offerta formativa l'aggiornamento del Piano prevede, per l'area del goriziano, l'attivazione del corso "Conduzione di apparati e impianti marittimi" all'interno dell'indirizzo di Trasporti e Logistica dell'Isis Brignoli-Einaudi-Marconi di Gradisca d'Isonzo. Prevista anche l'attivazione del percorso serale di secondo livello in Servizi commerciali nell'Isis Cossar-Da Vinci di Gorizia.Per l'area del Friuli occidentale l'aggiornamento del Programma formativo prevede l'avvio dell'indirizzo Liceo musicale all'Isis Le Filandiere" di San Vito al Tagliamento. Nell'area triestina si è prevista l'attivazione del corso per adulti (serale) di Grafica e comunicazione all'Istituto tecnico Deledda-Fabiani di Trieste. Nell'area udinese il nuovo piano include l'attivazione dell'indirizzo di Liceo delle scienze umane nell'Isis Vincenzo Manzini di San Daniele del Friuli."Un riassetto - ha ribadito l'assessore Rosolen - le cui linee di indirizzo erano state illustrate già nel corso dell'estate scorsa in diversi incontri con i Comuni e con gli Istituti comprensivi e le scuole superiori interessate, oltre che con altri portatori di interessi che ne avevano fatto richiesta. Un percorso - ha concluso - che ha portato alla condivisione delle scelte che abbiamo dovuto attuare". ARC/LIS/gg