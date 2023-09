Istruzione: Rosolen, più salute con esercizio motorio a scuola

Presentato il progetto per la prevenzione dell'obesità allargato a Burlo e Società italiana fegato Trieste, 25 set - "I risultati di questo progetto, ormai decennale, portano il Friuli Venezia Giulia a essere un modello per la prevenzione in età pediatrica dell'obesità e di altre patologie attraverso l'attività motoria. Un ulteriore arricchimento all'iniziativa, in questo anno scolastico, viene dato dall'allargamento delle partnership con l'entrata del Burlo Garofolo e della Fondazione italiana fegato: due soggetti ai quali sul tema della promozione della salute è riconosciuta un'estrema autorevolezza". Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale all'Istruzione Alessia Rosolen nel corso della presentazione del progetto 'Movimento in 3S-Promozione della Salute nelle Scuole attraverso lo Sport' per l'anno scolastico 2023/2024, promosso dal Comitato olimpico del Friuli del Venezia Giulia - rappresentato dal presidente Giorgio Brandolin - e finanziato con il contributo della Regione. Novità del progetto, rispetto alle precedenti edizioni, l'introduzione di un'attività di educazione alimentare mirata a incentivare sani stili di vita nella popolazione pediatrica, realizzata grazie a un accordo stipulato dal Coni Fvg e la Fondazione Italiana Fegato Onlus, al quale partecipa anche l'Irccs Burlo Garofolo di Trieste. Come ha spiegato l'esponente della Giunta, questa esperienza - che vede associati tre assessorati regionali (Istruzione, Sport e Salute) - è importante, perché agisce sugli aspetti fisici, sociali, didattici e relazionali dei bambini. Fondamentale, come ha sottolineato l'assessore, anche il ruolo del corso di laurea in Scienze motorie dell'Università di Udine a Gemona del Friuli, che sta formando quei professionisti impiegati nel percorso educativo di scuola primaria e protagonisti dei risultati certificati di miglioramento della capacità fisica degli scolari. "Queste buone prassi in prospettiva - ha detto Rosolen - significano domani una popolazione più sana e con meno problemi di salute". "Questo infatti è un progetto - ha aggiunto l'assessore - sul quale l'Amministrazione intende continuare a investire, perché non lasciamo indietro qualcosa su cui, rispetto ad altre Regioni, siamo più avanti. A tal riguardo un altro elemento di merito è che si tratta di un'iniziativa aperta anche a eventuali incrementi di attività, come ad esempio potrebbe essere l'estensione del raggio di azione a una più ampia fascia d'età, arrivando - ha concluso - fino alla scuola secondaria di secondo grado". ARC/GG/pph