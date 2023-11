Istruzione: Rosolen, premio nazionale per Its Academy Trieste

Pordenone, 28 nov - "L'importante premio vinto dall'Its Academy 'Alessandro Volta' di Trieste nell'ambito di una competizione nazionale sulle storie di alternanza e competenze degli studenti è una testimonianza di come, ancora una volta, le potenzialità degli Its Academy, degli sbocchi occupazionali che offrono e delle esperienze costruttive che mettono a disposizione degli studenti già durante il percorso formativo".Lo ha detto l'assessore regionale al Lavoro, istruzione e formazione Alessia Rosolen a seguito della comunicazione della vincita del primo premio nella competizione nazionale "Storie di alternanza e competenze" da parte dall'Its Volta di Trieste (l'Accademia post diploma che propone percorsi biennali nel settore biomedicale, dell'informatica medica e della telemedicina) la cui premiazione è avvenuta durante la manifestazione Job&Orienta, il Salone dell'orientamento e della formazione che si tiene ogni anno alla Fiera di Verona. Al contest hanno partecipato più di 400 progetti, divisi nelle quattro categorie di Istituti tecnici e professionali, Its Academy, Licei e Progetti di educazione finanziaria e all'imprenditorialità.Il progetto vincitore è quello di Samo Tomasetig, neodiplomato Tecnico delle apparecchiature biomediche presso l'Its Academy di Trieste, che racconta la sua esperienza di stage presso Eng Motion doo, azienda che progetta prototipi e produce apparecchiature per applicazioni mediche. Durante l'attività di tirocinio in azienda, lo studente premiato ha partecipato al progetto Pentaflush fino alla successiva assunzione nell'impresa.Una storia di successo, come sottolineato dal direttore dell'Its Academy Laura Cerni, che rappresenta bene le esperienze formative che gli studenti degli Its Academy affrontano nel loro percorso di studi. La Regione continua a credere molto e a investire risorse importanti nella formazione offerta dagli Its Academy presenti in Friuli Venezia Giulia che stanno mostrando incrementi nelle iscrizioni e i cui diplomati trovano immediato inserimento occupazionale nel sistema del tessuto produttivo regionale. ARC/LIS/gg