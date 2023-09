Istruzione: Rosolen, pubblicato online bando Giorni Memoria e Ricordo

L'iniziativa è rivolta a scuole e Comuni, progetti entro il 23 ottobre



Pordenone, 27 set - "E' stato pubblicato il nuovo bando con il quale la Regione intende sostenere iniziative, incontri e viaggi della Memoria e del Ricordo rivolto alle scuole di ogni ordine e grado del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2023-2024. Con questa iniziativa l'Amministrazione regionale si propone di trasmettere alle nuove generazioni principi e valori basati sull'importanza della memoria storica - con particolare riferimento alla memoria della Shoah e in ricordo della tragedia degli italiani e delle vittime delle foibe e dell'esodo istriano, giuliano e dalmata - attraverso la realizzazione di iniziative, incontri e viaggi da attuarsi a favore delle scuole. Le risorse destinate al bando ammontano a 200 mila euro".



A riferirlo è l'assessore regionale all'Istruzione e formazione Alessia Rosolen che sottolinea come "in sede di approvazione del Bilancio 2023, oltre alle risorse economiche destinate a questo bando, l'Amministrazione è intervenuta con alcune modifiche alla legge regionale sull'istruzione proprio per ampliare la gamma degli interventi a favore del Giorno del Memoria e del Giorno del Ricordo, considerata la sempre più importante partecipazione al bando che denota quanto sentita e necessaria sia la sensibilizzazione rispetto alle due ricorrenze".



Possono inoltrare domanda istituzioni scolastiche capofila di una rete costituita da almeno tre scuole statali e paritarie con sede in regione e Comuni, purché in collaborazione con una o più scuole statali e paritarie in rete tra loro. Ciascuna istituzione scolastica può partecipare a un unico progetto, nel ruolo di capofila o di partner di una rete di istituti.



Le domande potranno essere presentate entro il 23 ottobre utilizzando i moduli scaricabili nel sito istituzionale della Regione. I progetti dovranno invece essere realizzati e conclusi entro il 30 giugno 2024.



I progetti dovranno essere legati alle ricorrenze della Giornata della Memoria e del Giorno del Ricordo e quindi alle tragedie e ai drammi della storia del Novecento, con particolare riferimento allo sterminio e alla persecuzione del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti e alla tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, oltre che dell'esodo istriano, giuliano e dalmata e delle vicende del confine orientale nel secondo dopoguerra.