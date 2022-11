Istruzione: Rosolen, Regione a fianco scuole Fvg per loro progetti

L'assessore è intervenuto all'incontro online "Patti educativi di comunità: esperienze e sviluppi" Trieste, 18 nov - "Per la Regione è stato naturale e inevitabile intervenire a supporto del sistema scolastico del Friuli Venezia Giulia quando, durante la pandemia, mancavano le risorse necessarie per attivare modalità didattiche alternative a quelle in presenza e progettualità che hanno permesso di realizzare momenti educativi integrativi rispetto a quelli d'aula e laboratori legati ad esempio a sport, musica, scienza e teatro". È quanto detto dall'assessore regionale al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia Alessia Rosolen durante l'evento online "Patti educativi di comunità: esperienze e sviluppi", organizzato dall'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia. L'assessore ha evidenziato che "il Covid ha causato molto dolore ma ci ha anche imposto un aumento della digitalizzazione, ha velocizzato e garantito i percorsi di apprendimento con nuove metodologie didattiche e ci ha fatto riscoprire il senso della comunità e della collaborazione tra istituzioni e il principio di sussidiarietà. Proprio il principio di comunità è tra quelli inseriti nella legge 13, che interviene sul diritto allo studio rendendo l'Ardis il soggetto di riferimento per tutto ciò che riguarda la vita educativa e la dote famiglia". Toccando il tema della povertà educativa Rosolen ha quindi sottolineato che "il 5 per cento delle risorse del Fondo sociale europeo sono state riservate alle opportunità di crescita formativa riservate ai bambini. In questo contesto saranno quindi proprio l'idea di comunità, la collaborazione tra le istituzioni e i servizi offerti a ragazze e ragazzi fuori dalle sedi scolastiche a garantire che il Friuli Venezia Giulia nessuno venga lasciato indietro". ARC/MA/pph