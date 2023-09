Istruzione: Rosolen, Regione impegnata per scuole moderne e funzionali

Inaugurato a Manzano il nuovo istituto secondario di Primo grado



Manzano, 23 set - "Interventi come quello di oggi si inseriscono in un ampio ventaglio di opere che la Regione ha finanziato per dare servizi più efficienti alle comunità locali e per migliorare il sistema scolastico del Friuli Venezia Giulia".



È questo, in sintesi, uno dei concetti espressi oggi dall'assessore regionale all'Istruzione Alessia Rosolen durante la cerimonia di inaugurazione della scuola secondaria di Primo grado di Manzano. Alla presenza del sindaco Piero Furlani, l'esponente dell'esecutivo regionale ha inteso mettere in risalto il grande lavoro compiuto dall'amministrazione nelle opere di edilizia scolastica. "È questo un ambito - ha detto Rosolen - dove, grazie anche alla concertazione, abbiamo investito decine di milioni di euro per dare agli studenti degli ambienti innanzitutto più sicuri ma anche maggiormente funzionali allo svolgimento dell'attività didattica".



"L'Amministrazione regionale - ha spiegato ancora la rappresentante della Giunta - non è concentrata solo sui 'contenitori' ma anche sui contenuti presenti all'interno degli istituti del Friuli Venezia Giulia; ciò sta avvenendo, ad esempio, con il sostegno convinto della didattica, allo scopo di innalzare la qualità dell'intero sistema regionale dell'istruzione. Non va dimenticato infatti che le scuole rappresentano una delle immagini più significative di una comunità locale, alla quale continuiamo a dare la massima attenzione". ARC/AL