Istruzione: Rosolen, rinnovati tre progetti di mobilità per studenti

Udine, 13 nov - "Con grande soddisfazione la Regione rinnova e prosegue la collaborazione con l'istituto Uccellis per dare vita a tre progetti di mobilità internazionale degli studenti che rientrano nella visione di una formazione non solo linguistica ma di elevate competenze trasversali per i nostri giovani chiamati ad affrontare un sistema lavoro sempre più complesso e globale".Questo l'obiettivo di una delibera della Giunta regionale approvata su proposta dell'assessore regionale al lavoro, Istruzione formazione e famiglia Alessia Rosolen che approva per l'anno scolastico 2023 - 2024 una convenzione con l'Educandato statale Uccellis di Udine per tre progettualità internazionali."Il programma di iniziative, del valore complessivo di 90mila euro, si realizza attraverso i progetti "Open windows of Europe", "Global teaching labs" e "Una scuola senza confini" - ha spiegato ancora Rosolen - di cui i primi due sono la continuazione di progetti già avviato negli anni scorsi, mentre il terzo è un programma di nuova attivazione"."Open windows of Europe" prevede la realizzazione di percorsi di mobilità e corsi di approfondimento linguistico, in prosecuzione con il precedente progetto "Kepass".Anche il secondo è la continuazione del progetto del Massachusetts Institute of Technology (MIT) per l'insegnamento di discipline scientifiche in lingua inglese da parte di studenti selezionati dallo stesso MIT, già realizzato in annualità precedenti. Gli studenti terranno lezioni in lingua inglese su materie scelte dalla scuola ospitante.Il terzo progetto si realizza per la prima volta e si propone di creare una rete di scuole che coordini e gestisca progetti educativi all'interno del sistema scolastico regionale e delle scuole delle minoranze italiane presenti sul territorio di Slovenia e Croazia. ARC/SSA/gg