Istruzione: Rosolen, studio lingue base per regionalizzazione scuola

Trieste, 18 nov - "Il tema dell'insegnamento delle lingue straniere - in particolare del tedesco quale testimonianza di una vicinanza storica e geografica con il Friuli Venezia Giulia - è fondamentale nel percorso di regionalizzazione del sistema scolastico del Fvg. Anche per questo l'iniziativa messa in campo dalla Fondazione Pittini e dall'Agenzia Regionale per il diritto allo Studio (Ardis) assume un valore di primaria importanza". Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale all'Istruzione Alessia Rosolen in occasione della presentazione del bando riservato a studenti delle scuole secondarie di secondo grado per dei corsi di lingue (tedesco e inglese) all'estero (Germania e Malta). Un'iniziativa portata avanti dalla Fondazione Pittini in collaborazione con l'Ardis e il supporto dell'Ufficio scolastico regionale per la diffusione del progetto nelle scuole, il quale è rivolto agli studenti appartenenti a famiglie con meno opportunità economiche. Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, alla base c'è il grande lavoro dell'Ardis che "sta operando ben oltre a quelli che sono i livelli essenziali da garantire ai soggetti che partecipano alla vita scolastica". "Dobbiamo considerare - ha continuato Rosolen - che la nostra regione è l'unica che ha un patrimonio culturale composto da tre lingue minoritarie: sloveno, friulano e tedesco. Le prime due sono tutelate da apposite leggi statali e regionali, mentre il tedesco - la cui incidenza ricade anche negli ambiti turistico e commerciale - stava rischiando di essere ingiustamente marginalizzato". Sul tema, inoltre, l'assessore ha sottolineato come iniziative di questo tipo, che coinvolgono un numero ristretto di beneficiari, contribuiscono comunque a formare un quadro molto più ampio di servizi che l'Amministrazione nell'ambito formativo sta costruendo. Inoltre il carattere di sperimentalità può essere declinato in una buona prassi da finanziare attraverso le risorse a disposizione della Regione, tra cui quelle del Fondo sociale europeo. Il bando prevede l'erogazione di 18 contributi economici per la frequenza di soggiorni-studio all'estero di due settimane a cui si possono aggiungere due accompagnatori. La Fondazione Pietro Pittini coprirà tutti i costi di studio e di soggiorno. Per ulteriori informazioni sulla Fondazione e le sue attività si può consultare il sito https://fondazionepittini.it ARC/GG/pph