Istruzione: Rosolen, vincitori bando Pittini pionieri scuola futura

Udine, 6 giu - "I venti ragazzi delle sei scuole che hanno vinto il primo bando internazionalizzazione finanziato da Fondazione Pietro Pittini e realizzato con Regione e Ardis sono i pionieri di un progetto che vogliamo istituzionalizzare ed includere nella scuola del futuro". L'assessore regionale al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia Alessia Rosolen ha partecipato oggi pomeriggio, nell'aula magna dell'istituto Stringher di Udine, alla consegna dei premi ai progetti vincitori del primo bando internazionalizzazione intitolato "Quando immaginare il futuro dei territori diventa occasione per viaggiare". L'assessore ha espresso grande soddisfazione per l'ampia partecipazione all'iniziativa e per l'entusiasmo dimostrato dai ragazzi nello sviluppo dei propri elaborati. Sono stati 28 i progetti inviati da diverse scuole secondarie di secondo grado di tutta la regione che hanno coinvolto un centinaio di studenti. Obiettivo del concorso era l'ideazione, attraverso un lavoro di gruppo realizzato in forma di video, di un progetto per il futuro dei propri comuni di origine, anche piccoli municipi o frazioni, basato sugli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. Ai vincitori è stato assegnato un viaggio studio di quindici giorni all'estero per imparare il tedesco o l'inglese. "Siamo felici che i giovani abbiano la possibilità di andare all'estero e fare esperienze in ambienti diversi - ha commentato Rosolen -, ma saremo orgogliosi se dessimo loro anche le motivazioni per tornare e restare in regione. Questa amministrazione regionale ha riscritto la legge sull'istruzione e in quella norma abbiamo fatto nostro il principio per cui il percorso educativo è costruito dall'apporto di tanti soggetti, istituzioni, associazioni, scuole e enti come la Fondazione Pittini che investono risorse sui nostri ragazzi che qui crescono e rappresentano, senza retorica, il futuro del nostro territorio". L'assessore ha poi evidenziato come "il Friuli Venezia Giulia è la prima e unica regione ad aver costruito una filiera di garanzia a supporto del percorso di studio dei nostri figli dalla scuola elementare al post dottorato. Il bando internazionalizzazione è il punto di partenza da cui vorremmo iniziare a costruire con Ardis e con le risorse del Fondo sociale europeo, un'opportunità affinché tutti possano andare all'estero a approfondire una lingua straniera. Questo anche per coerenza con la nostra peculiarità di regione plurilingue, dal momento che siamo l'unica regione con tre lingue minoritarie parlate e riconosciute dalla Costituzione italiana e dalle norme che le tutelano". Le scuole e gli studenti vincitori di questo primo bando sono sei: l'Isis Bassa Friulana di Cervignano del Friuli con il progetto "Riqualificazione socio-culturale e tecnologica di Porto Nogaro" degli studenti Giulia Sguazzin, Francesco Venier, Samuele Liut, Jarod Regeni della classe 4^ Meca, coordinati dalla docente Maria Alda Cossu; l'Isis Le Filandiere di Azzano Decimo con il progetto "Immaginare per ragionare sul futuro" delle studentesse Teodora Florea, Angie Radegonda, Martina Trevisan della classe 3^B, coordinate dalla professoressa Lara Sartor; il Liceo Percoto di Udine con il progetto "Voltarsi indietro per andare avanti" per il Comune di Travesio, elaborato dalle studentesse Susan Cortolezzis, Valentina Crestani, Alice Tabacco della classe 4 DL, coordinate dal docente Giovanni Luca D'Este; l'Isis "Stringher" di Udine con il progetto "Diamo un'impronta alla nostra Basiliano" delle studentesse Gemma Colautti, Samuela Pontoni, Paola Bisutti della classe 3^ATT coordinate dal professor Mattia Tomasino; l'Isis Mattiussi Pertini con il progetto "Riqualificazione di un borgo di montagna per il rilancio del turismo" per il Comune di Frisanco, degli studenti Simone Chiarizia, Anna David, Marco Nocent, Lorenzo Visentin, coordinati dalla docente Michela Velludo; il Liceo Marinelli di Udine con il progetto "Ariis tra dieci anni" per il Comuen di Rivignano - Teor, elaborato dagli studenti Alice Peloso, Davide Bettinato, Nora Grion della 4^D, coordinati dalla professoressa Patrizia Misdariis. ARC/SSA/gg