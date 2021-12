Ita-Slo: Roberti, bene supporto medici Esercito ma più argini a virus

Trieste, 4 dic - "È un segno tangibile di vicinanza alla Slovenia l'invio nella vicina Repubblica di personale medico del nostro Esercito, ma accanto alla collaborazione solidale occorre rafforzare le protezioni a ridosso della frontiera per contenere la recrudescenza della pandemia".



Lo ha affermato l'assessore del Friuli Venezia Giulia alla Sicurezza Pierpaolo Roberti.



"Urge potenziare al massimo i controlli sui green pass dei transfrontalieri - secondo Roberti -, mentre nel contempo va auspicato che possa aumentare il numero delle persone vaccinate in Slovenia, unico vero argine al virus. L'interrelazione dei nostri territori è fonte di permeabilità al contagio e certamente il Covid non guarda in faccia alle bandiere".



Come ha evidenziato l'assessore regionale alla Sicurezza, "il tema riguarda già oggi e riguarderà in maniera più severa nei prossimi mesi anche il flusso degli irregolari che provengono da Paesi dove il tasso di vaccinazione è modesto e dove il virus è meno controllabile. Qui torna l'appello a ripristinare i respingimenti, per tutelare la nostra popolazione sotto il profilo della legalità e della sanità, oltre a creare un deterrente al tam tam dei passeur trafficanti di persone". ARC/PPH/al