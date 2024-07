Italia-Israele: Zilli, no patrocino Comune Udine è atto miope

Trieste, 17 lug - "Dopo il caso Maignan, la Giunta comunale di Udine è di nuovo nel pallone; negare infatti l'adesione istituzionale alla manifestazione sportiva del 14 ottobre è un atto miope, oltre che un'occasione persa per tributare la Nazionale italiana di calcio"Lo ha detto oggi l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli."Ospitare allo stadio Friuli la partita Italia-Israele - ha spiegato l'assessore - è un evento sportivo di portata eccezionale, che coinvolge migliaia di appassionati, di famiglie e tanti bambini, e che dà lustro all'intera regione. Sono certa che saremo in tanti allo stadio per tifare gli azzurri e, come assicurato dal governatore Fedriga - ha concluso Zilli -, confermeremo con il patrocinio di Regione Friuli Venezia Giulia i valori dello sport". ARC/GG