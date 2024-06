Itinerari: Roberti, Risorgive del Timavo patrimonio da scoprire

L'assessore ha parlato dell'itinerario Bacino Alto Adriatico - Bocche del Timavo di cui si è inaugurata la seconda edizioneTrieste, 19 giu - "Oggi abbiamo la possibilità di vivere un'esperienza speciale nel Bacino dell'Alto Adriatico, immersi in un paesaggio eccezionale per la sua rilevanza morfologica e naturalistica, oltre che per la specificità delle risorgive di un fiume unico come il Timavo".Con queste parole l'assessore regionale alle Autonomie locali Roberti ha commentato la presentazione della seconda edizione del percorso "Bacino Alto Adriatico - Bocche del Timavo", progetto curato da Airsac con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia nell'ambito della legge regionale 21/2016 che mira a valorizzare le eccellenze del territorio."Fino a qualche anno fa la zona di accesso alle risorgive era interdetta - così Roberti -; il percorso intrapreso per renderla navigabile è stato lungo ma supportato dalla lungimiranza e dall'iniziativa di Airsac che ha contribuito ad aprire alla comunità un tratto di costa altrimenti inaccessibile".Nel ricordare il corollario di eventi e appuntamenti che nascono proprio attorno alle risorgive, l'assessore ha voluto ribadire l'impegno della Regione nel sostenere i progetti che esaltano le peculiarità del territorio coniugando patrimonio ambientale e turistico. "Poche settimane fa abbiamo presentato la Salmon Week, oggi inauguriamo per il secondo anno consecutivo un itinerario dalla forte attrattività con una flotta implementata. L'auspicio è che si possa proseguire su questa rotta, rimanendo in tema, approfittando dello straordinario periodo che Trieste e il Friuli Venezia Giulia stanno vivendo dal punto di vista turistico. Sappiamo che migliori saranno le esperienze ed i servizi, maggiore sarà il coinvolgimento e l'interesse dei visitatori, con benefici per tutto il tessuto economico della Regione". ARC/Com/pph