Its: Bini-Gibelli, luoghi top del Fvg in webserie su 20 anni concorso

Trieste, 22 apr - "Quest'anno Its si arricchisce con un'offerta digitale molto accurata che permetterà di fare conoscere alcune tra le bellezze più suggestive del Friuli Venezia Giulia - la basilica di Aquileia, il faro di Lignano, il castello di Miramare, Grado e il fontanone di Goriuda - facendo da scenografia al racconto del percorso che ha fatto crescere in vent'anni un evento in grado di aprire una strada ai giovani talenti: molti partecipanti alle edizioni scorse lavorano infatti in importanti realtà imprenditoriali e questo è un risultato fondamentale, soprattutto in un comparto che ha sofferto più di altri la crisi causata dalla pandemia". Lo ha sottolineato l'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini intervenendo, assieme all'assessore alla Cultura Tiziana Gibelli, alla presentazione della nuova edizione di Its-International talent support intitolata "Its 2021 Building the Ark". "Its presenta sempre cose nuove e diverse e ci aspettiamo tutti di essere sorpresi ancora una volta", ha commentato Gibelli intervenendo in videoconferenza e confermando assieme a Bini il sostegno della Regione. La fondatrice e direttrice di Its, Barbara Franchin, non ha smentito la vocazione all'innovazione dell'evento. "Abbiamo scelto - ha spiegato Franchin - di proporre un'edizione diversa, cercando di iniziare a costruire il futuro senza fermare il presente. Quest'anno Its si fa in tre realizzando una web serie in sette episodi, un contest e un evento a fine ottobre. Si consolida dunque il percorso che ci porterà al ventennale e all'inaugurazione di Its Arcademy che alla ripresa dei flussi turistici rappresenterà un motivo in più di attrazione, aumentando il riconoscimento di Trieste e del Fvg come centro della creatività e della promozione mirata del talento". Attualmente tutto il materiale dei 650 past finalist - 18mila portfolio, 325 abiti, 152 accessori e 700 progetti fotografici - sono conservati al secondo piano dell'immobile sede della Fondazione CRT in via Cassa di Risparmio, in attesa di prendere spazio al quarto piano. I restauri dei locali sono iniziati due settimane fa, mentre prosegue il lavoro di catalogazione e indicizzazione del materiale. All'interno della serie che racconta il percorso ventennale di Its, pubblicata sul canale youtube di Its e sui social da maggio a ottobre, il territorio del Friuli Venezia Giulia sarà più che una semplice location, ma una sorta di cicerone, funzionale allo story-telling. I luoghi, scelti in collaborazione con PromoTurismoFvg, rafforzeranno ancora di più la sinergia tra regione, Its e creatività, già foriera di risultati importanti: il Friuli Venezia Giulia ha infatti vinto il premio indetto dal Creative Tourism Network come migliore destinazione creativa d'Italia nella categoria "Regioni" con il progetto di PromoTurismoFvg legato agli ambassador. Tre le linee tematiche della serie - famiglia, cuore, futuro - sviluppate con il contributo di Olivia Rubens, vincitrice dell'Its responsible Fashion award 2020, che proporrà un abito in grado di assorbire Co2. "Sarà un abito, vivo, che avrà bisogno di manutenzione e cura", ha anticipato Franchin. Il secondo asse di Its 2021 è quello del concorso, che si aprirà nei primi giorni di maggio e si chiuderà a luglio, aperto agli studenti delle scuole di fashion design. Saranno assegnati tre premi: 10.000 euro dell'ITS Responsible Creativity Award powered by Allianz; l'OTB Award per un valore di 20.000 euro e lo Swatch Art Peace Hotel Award con un premio di 10.000 euro. ITS Fondazione Ferragamo Award offrirà a un designer di calzature un premio di 5mila euro e l'opportunità di una intership nell'ufficio creativo dell'azienda. Infine, l'evento. Previsto per fine ottobre, sarà una commistione tra fisico e digitale, in cui verranno presentati i vincitori del contest e le attività del 2022: il ventennale di Its contest e Its Arcademy con la brand identity, il comitato scientifico - di cui farà parte Orsola de Castro, cofondatrice di Fashion Revolution, e i partner istituzionali e privati che supportano il progetto. ARC/EP/pph