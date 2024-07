Lavori pubblici: Amirante, approvato prezziario regionale 2024

Udine, 5 lug - "La proposta di aggiornamento del Prezziario regionale dei Lavori Pubblici, condivisa con il tavolo tecnico lo scorso 18 giugno, viene ora adottata dalla Regione. Nei prossimi mesi continuerà il monitoraggio sull'andamento di alcune voci riguardanti in particolare i materiali di costruzione che, a causa delle guerre in corso e dell'instabilità del contesto geopolitico, stanno ancora fluttuando notevolmente al ribasso o al rialzo".L'assessore regionale a Infrastrutture e territorio Cristina Amirante ha così commentato l'adozione da parte della Giunta regionale del Prezziario dei Lavori pubblici 2024.Nel merito dei listini, Amirante ha sottolineato che "tendenzialmente molte voci riguardanti le lavorazioni sono state riviste al ribasso, anche se alcune su cui incide la componente dei materiali subiscono ancora rialzi. In altri casi, si registra invece un aumento in conseguenza ad alcune imposizioni fiscali inique, quali le eco-tasse, che hanno un effetto negativo".Come ricordato dall'assessore "il Prezziario è frutto del confronto con i rappresentati del tavolo tecnico nonché delle elaborazioni e verifiche di professionisti esterni, in particolare nei settori dell'impiantistica elettrica e delle strutture. Il capitolo relativo alla tutela della salute e protezione dei lavoratori è stato rivisto col contributo sostanziale della Federazione regionale degli ingegneri. Inoltre, sono state introdotte circa 500 nuove voci di prezzo rispetto all'edizione 2023, alcune delle quali riferite ai Cam, criteri ambientali minimi, di vasta applicazione".Dal punto di vista metodologico, i prezzi-campione rilevati, per le componenti più rappresentative, sono acquisiti sul mercato regionale, coinvolgendo direttamente produttori e fornitori, desumendone quindi le variazioni percentuali intervenute nel periodo di riferimento. I prezzi dei lavori e delle opere compiute sono il risultato dell'aggiornamento dei prezzi delle singole voci elementari che li compongono, mediante l'applicazione di coefficienti di aggiornamento desunti in ambito regionale o Istat. ARC/SSA/al