Lavori pubblici: Amirante, Regione sosterrà Comuni per utilizzo Bim

La nuova tecnologia digitale diventerà obbligatoria dal 2025 per opere dal valore superiore al milione di euro Trieste, 23 nov - "Dal 1 gennaio 2025 il codice degli appalti disporrà l'obbligo per tutti i Comuni di utilizzare la tecnologia Bim per la realizzazione di opere pubbliche dal valore superiore al milione di euro. La Regione, assieme al Centro di competenza per la Pubblica amministrazione di Anci, vuole essere di supporto agli Enti locali del territorio per fare fronte a questo passaggio con le necessarie risorse e competenze". Lo ha dichiarato oggi l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante, che ha incontrato il presidente di Anci Fvg Dorino Favot in merito all'introduzione del Building information modeling (Bim) nell'ambito delle opere e infrastrutture pubbliche. Il termine indica la nuova tecnologia sviluppata nel mondo dell'edilizia che consente la pianificazione, realizzazione e gestione delle costruzioni con l'ausilio di un software digitale: un sistema informativo composto dal modello 3d dell'edificio integrato con dati fisici, prestazionali e funzionali. Amirante ha rilevato la necessità di "creare un sistema di supporto che valorizzi l'esperienza di quelle Amministrazioni che già si avvalgono del Bim (tra cui ad esempio Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia ma non solo) a beneficio dei Comuni che invece stanno riscontrando maggiori difficoltà nell'adeguarsi al nuovo sistema. Come Regione siamo disponibili a proporre percorsi formativi in collaborazione con Anci-ComPa e a costituire un primo nucleo sperimentale che coinvolga anche le associazioni di categoria e gli ordini professionali che dovranno adottare la tecnologia Bim per partecipare alle gare di appalto". Dal confronto odierno è emersa inoltre l'opportunità di creare un'unica piattaforma regionale al fine di semplificare l'apprendimento del Bim. ARC/PAU/al