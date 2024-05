Lavoro: con Recruiting Day Granfiume Pn a disposizione 90 posti

Impiego nelle aree ristorazione, Gdo, vendite e servizi di supporto Pordenone, 22 mag - Sono circa una novantina i posti di lavoro afferenti diversi settori merceologici quelli che il centro commerciale Granfiume mette a disposizione del territorio. Ciò è quanto emerso oggi nel corso della presentazione del Recruiting Day promosso dalla Regione a Pordenone, che ha come protagonista la struttura commerciale della Destra Tagliamento. Le aziende che hanno manifestato gli interessi, riconducibili all'interno di cinque aree, sono circa una ventina. Per la ristorazione sono richiesti addetti di sala e bancone, baristi, addetti cucina e pizzaiolo mentre per l'area Gdo addetti ai reparti macelleria, pescheria e gastronomia. Per i servizi di supporto, invece, vengono ricercati responsabili pulizie, addetti alle pulizie, al portierato, vigilanza e addetti antincendio. Infine sono richiesti anche addetti alle vendite, impiegati amministrativi e per l'ufficio gestione spostamenti e logistica, meccanico mezzi movimento terra, commerciale mezzi movimento terra e ottico. Nel sito della Regione è già presente la locandina che riassume i posti messi a disposizione. Per candidarsi è necessario inviare il Curriculum Vitae all'indirizzo web https://bit.ly/RAFVG2024_RD_Granfiume entro giovedì 6 giugno 2024, scegliendo una o più aree di interesse. Dopo una prima preselezione legata alle richieste pervenute, il recruiting vero e proprio si svolgerà nella giornata di sabato 15 giugno in una apposita area prevista all'interno del centro commerciale Granfiume in via Maestri del lavoro di Fiume Veneto. Come ricordato in occasione dell'illustrazione dell'iniziativa, la Regione ha evidenziato che solo nel primo semestre dell'anno sono già stati avviati una trentina di Recruiting Day, circa uno ogni settimana. ARC/AL/pph