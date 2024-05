Lavoro: da Regione 16 Recruiting Day nel 2024 per 1580 posti

Presentato l'evento di Prata di Pordenone del 29/5 con Friul IntagliTrieste, 2 mag - La filiera dei percorsi formativi e le azioni per la promozione del welfare territoriale: sono i pilastri dell'azione con cui Regione ha assunto un ruolo da protagonista nella risposta al mismatch del mercato del lavoro e alle conseguenze dei problemi demografici. In questo contesto giocano un ruolo chiave proprio i Recruiting Day, che in Friuli Venezia Giulia sono stati 16 dall'inizio del 2024 per un totale di 1580 posti di lavoro e con il coinvolgimento di quasi 110 aziende.È quanto è stato rilevato dall'assessore regionale al Lavoro e alla Formazione a Pordenone alla conferenza stampa di presentazione del Recruiting Day che si terrà mercoledì 29 maggio a Prata di Pordenone e che riguarderà i profili ricercati da Friul Intagli, azienda leader nella produzione di componenti per mobili.L'assessore ha richiamato la strategia complessiva della Regione per dare risposte alle persone e alle imprese che si articola in un ventaglio di strumenti, tra cui il sostegno alla conciliazione e l'attrazione di talenti, la quale si avvale della legge regionale apposita, della formazione coprogettata e del sistema dell'alta formazione. Al tempo stesso è stato ribadito dalla rappresentante della Giunta l'anacronismo delle quote di lavoratori immigrati rispetto alle esigenze reali del mercato del lavoro.L'assessore è tornata anche sui temi del Primo Maggio evidenziando come la soluzione alle questioni fondamentali delle retribuzioni e della sicurezza debbano trovare un terreno di confronto e di elaborazione nell'alveo della responsabilità sociale, principio di cui sono compartecipi aziende, organizzazioni dei lavoratori e istituzioni.Sono stati forniti, infine, i dettagli del Recruiting Day di Prata di Pordenone - cui seguiranno altri quattro eventi a giugno in Friuli Venezia Giulia -: i profili ricercati da Friul Intagli sono quelli di addetti alle macchine, manutentori elettromeccanici, magazzinieri, autisti con patente CE e CQC, addetti al confezionamento di mobili in kit e ingegneri gestionali junior. Le candidature possono essere inviate entro mercoledì 22 maggio.Per l'invio del curriculum si veda https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/servi zi-lavoratori/news/1267.html ARC/PPH/al