Lavoro: Fedriga, Regione vicina a famiglia operaio deceduto a Ts

Trieste, 17 dic - "L'Amministrazione regionale tutta si stringe attorno alla famiglia del lavoratore rimasto vittima di un incidente stamane a Trieste. Il tema della sicurezza sul lavoro deve continuare a rappresentare un punto di convergenza per tutte le istituzioni, la cui azione è chiamata a rafforzarsi per contrastare in modo sempre più deciso il fenomeno delle morti bianche."



Lo dichiara il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a seguito del decesso di un operaio durante la smobilitazione di un cantiere edile nel capoluogo giuliano. ARC/DFD