Lavoro: Fedriga-Rosolen, sicurezza parte da responsabilità collettiva

Trieste, 13 set - "La cultura della sicurezza sul lavoro è un concetto imprescindibile per un paese civile: dobbiamo far sì che ognuno di noi, a prescindere dal ruolo che ricopre, entri nell'idea che ogni attimo di attività lavorativa comporti altrettanti attimi di attenzione e responsabilità. L'Inail è tra gli attori protagonisti in materia di prevenzione, essendo firmatario assieme alla Regione, Confindustria Alto Adriatico e Confindustria Udine del protocollo d'intesa per la promozione della salute e la sicurezza negli istituti scolastici del Friuli Venezia Giulia. Mi auguro che il forum di oggi contribuisca a stimolare il dibattito e la partecipazione su un tema così delicato e di attualità". È il contenuto del videomessaggio del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga trasmesso al Forum nazionale della prevenzione organizzato dall'Inail, che questa mattina ha fatto tappa a Trieste nel palazzo della Prefettura. Si tratta di 23 appuntamenti regionali di approfondimento e sensibilizzazione sul tema della sicurezza sul lavoro, finalizzati a consolidare strategie d'azione in aiuto di imprese e lavoratori e per condividere proposte, progetti e buone pratiche da valorizzare e mettere a sistema. "Lo scorso anno - ha aggiunto il governatore - il Friuli Venezia Giulia ha pagato il prezzo più alto con la morte di Lorenzo Parelli. Non avevamo bisogno del sacrificio di un giovane per capire l'importanza di un'adeguata prevenzione. Ringrazio la famiglia di Lorenzo per aver trovato la forza di collaborare col le istituzioni per avviare un nuovo percorso di consapevolezza". Tra le azioni promosse dalla Regione per lo sviluppo della prevenzione e della responsabilità rientra il progetto "A scuola in sicurezza", volto a promuovere nelle classi terze, quarte e quinte degli istituti scolastici di secondo grado la formazione e l'informazione sulle tematiche della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro. "Un bando - ha affermato l'assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen, presente al Forum di Trieste - che è rivolto a tutti i soggetti che si occupano di prevenzione e che conferma l'attenzione sul tema da parte della Regione, la prima in Italia ad aver inserito all'interno della legge regionale in materia di istruzione la formazione sulla sicurezza in ambito scolastico. Un impegno che la Regione ha preso per iscritto con la stipula della Carta di Lorenzo e che sta applicando in tutti i piani triennali dedicati alla prevenzione e alla sicurezza. La Carta di Lorenzo è un esempio straordinario di contenuti e di linee programmatiche dalle quali tutti noi siamo chiamati a trarre spunto. 'Responsabilità sociale collettiva' è la sintesi di ciò che va fatto per la costruzione di una vera comunità".