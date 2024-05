Lavoro: giovani Fvg hanno grandi competenze e imprimono sviluppo

Udine, 3 mag - La Regione Friuli Venezia Giulia, pur non avendo competenze dirette su tutti i temi del lavoro, si è spesa sulle azioni che promuovono il benessere occupazionale e il ruolo delle società benefit; dopo la pandemia è cambiato l'approccio del singolo al proprio lavoro in termini di consapevolezza dei diritti e di opportunità di relazione tra generazioni. Oggi i giovani possono imporre un cambio di passo al mondo del lavoro perché l'impresa è consapevole delle loro alte competenze e della loro capacità di imprimere cambiamenti: per questo la Regione favorisce i percorsi di scambio e formazione scuola-lavoro.È il messaggio che la Regione, per voce dell'assessore regionale a Lavoro e formazione, ha portato all'evento intitolato "Economia civile tra cooperazione, società benefit e impresa cooperativa simulata" che si è tenuto stamattina nella sede dell'Accademia di Belle arti Tiepolo di Udine.Oltre all'assessore, ha portato i saluti anche la presidente di Confcooperative Alpe Adria Serena Mizzan e il direttore dell'Accademia Fausto Deganutti. Nel corso dell'incontro sono stati presentati esempi di società benefit già attive in settori quali edilizia, infrastrutture, ambiente (Cooperativa edile Appennino) e arredo (Braida).L'evento si è concluso con la premiazione del progetto "Digital Detox" sviluppato dagli studenti Rachele Bravo, Alessandro Canton e Gianluca Fernando della classe quarta del liceo sportivo Volta di Udine, già premiati anche a Firenze al Festival dell'economia civile, ricevendo il titolo di ambasciatori del settore.Introdotte nell'ordinamento giuridico italiano nel 2015, oggi le società benefit in Italia sono circa 3mila di cui l'83% sono piccole imprese. Tra gli obblighi delle società benefit, vi è l'adeguamento dello statuto e del bilancio alla normativa nazionale che prevede, tra l'altro, la stesura annuale di una relazione di impatto che misura le ricadute sociali dell'attività aziendale. ARC/SSA/ma