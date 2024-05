Lavoro: Gruppo Pittini Osoppo cerca 80 nuovi addetti

Presentato a Udine il Recruiting Day in programma il 20 giugno a Rivoli di Osoppo Udine, 30 mag - Il modo in cui le aziende possono operare per rendere attrattivo il territorio è un tema che va tenuto in considerazione nello sviluppo delle politiche del lavoro. In questo senso, uno spunto prezioso giunge da esperienze virtuose come quella del Gruppo Pittini: un'azienda che contribuisce ad aumentare l'appetibilità dell'area pedemontana dando centralità ad aspetti cardine per lo sviluppo dell'occupazione, come la formazione continua e le assunzioni a tempo indeterminato. La responsabilità sociale delle imprese è preziosa alleata delle istituzioni nel contrastare gli effetti che il calo demografico, i mismatch di competenze e il divario salariale possono avere nel mondo del lavoro. Sono, in sintesi, i concetti espressi oggi a Udine dall'assessore regionale al Lavoro durante la presentazione del Recruiting day che il Gruppo Pittini organizzerà il prossimo 20 giugno nella sede di Rivoli di Osoppo. L'azienda cerca 80 nuovi addetti nell'area tecnica, produttiva e logistica per le sedi Ferriere nord, Siat e Pittac, site tra i Comuni di Osoppo e Gemona del Friuli. L'assessore ha colto l'occasione per illustrare i dati relativi all'occupazione in Friuli Venezia Giulia nel primo trimestre 2024, dai quali si evince un aumento delle assunzioni rispetto allo stesso periodo del 2023, con un incremento significativo in particolare relativamente alle donne under 30 e al settore della metallurgia. Dalla fotografia che ne emerge, come ha sostenuto la rappresentante della Giunta, derivano compiti che l'Amministrazione regionale continuerà a svolgere per rispondere alle esigenze delle imprese, dalla ricerca di nuovi profili alla formazione e alla sicurezza. Il Gruppo Pittini è il primo produttore italiano di acciai lunghi sostenibili per l'edilizia e l'industria meccanica, con volumi che superano i 3 milioni di tonnellate all'anno. Oltre 2.000 i collaboratori dell'azienda nelle 21 sedi distribuite tra Italia, Slovenia, Austria, Slovacchia e Repubblica Ceca. Fiore all'occhiello del Gruppo è anche l'Officina Pittini per la formazione, una delle prime scuole aziendali create in Italia e che eroga annualmente quasi 50 mila ore di formazione. È possibile candidarsi al Recruiting day entro giovedì 13 giugno, inviando il proprio curriculum vitae tramite l'apposito codice qr o il link https://bit.ly/RAFVG2024_RDPittini. Quello del Gruppo Pittini sarà il ventesimo e ultimo Recruiting day promosso dalla Regione nel primo semestre 2024. Le iniziative proposte hanno coinvolto complessivamente 132 aziende, offrendo 1.885 posti di lavoro. Sono 3.577 le candidature raccolte per le 16 giornate svoltesi finora nel 2024: di queste, oltre 2.500 persone sono state selezionate per i colloqui previsti. Per il semestre luglio-dicembre di quest'anno sono già in programma altri 15 Recruiting day su tutto il territorio regionale. ARC/PAU/gg