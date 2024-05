Lavoro: mercoledì 8/5 a Ud premiazioni progetto Scuola in sicurezza

Trieste, 6 mag - 'A scuola in sicurezza', il progetto nato dalla collaborazione tra Regione, Inail Fvg, Confindustria Alto Adriatico e Confindustria Udine, vedrà mercoledì 8 maggio 2024 nell'Auditorium Comelli di via Sabbadini a Udine una mattinata (dalle ore 9 fino alle 13 circa) principalmente dedicata alle premiazioni agli studenti.Come ha ricordato l'assessore regionale all'Istruzione e lavoro, la finalità dell'iniziativa è quella di diffondere la cultura della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro partendo dalla scuola, intesa quale luogo privilegiato per infondere valori fondamentali e soddisfare bisogni educativi complessi.Sempre nella mattinata dell'8 maggio, oltre alle premiazioni, agli studenti che hanno ottenuto i risultati migliori sulla piattaforma di realtà virtuale, è previsto anche uno spettacolo titolato 'Ocio', dedicato alla prevenzione finalizzata alla lotta agli incidenti sul lavoro.Concluderà i lavori l'intervento della rappresentante della Giunta regionale delegata a istruzione e lavoro.ARC/GG/al