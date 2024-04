Lavoro: Recruiting day 15/05 a Pordenone offre 90 posti per under 35

Trieste, 15 apr - La Regione dedica attenzione e risorse per favorire l'ingresso e la permanenza dei giovani nel mercato del lavoro, partendo dai percorsi scolastici, formativi, universitari, post diploma e politiche attive per il lavoro per arrivare al lavoro svolto dai Centri per l'impiego, il cui servizio svolto per i giovani è fondamentale nel momento della scelta formativa o professionale. Gli ultimi dati testimoniano la bontà delle azioni intraprese: nel primo bimestre del 2024 le assunzioni di giovani donne in Friuli Venezia Giulia sono cresciute del 12,8%, mentre quelle di giovani uomini hanno registrato un incremento del 7,1%.Questa la sintesi del pensiero espresso dall'assessore regionale al Lavoro in occasione della presentazione del Recruiting day che si svolgerà il prossimo 15 maggio a Pordenone, nella sala Degan della biblioteca civica, e offrirà complessivamente circa 90 posti di lavoro. Quattro le aziende alla ricerca di nuovi profili under 35: Anima Vera, società che si occupa di animazione e intrattenimento turistico nelle maggiori strutture ricettive e località turistiche del Nord e del Centro Italia, cerca 40 persone tra animatori sportivi, miniclub, juniorclub, ballerini e cantanti; Decathlon, azienda di articoli sportivi su scala mondiale, seleziona 20 figure, in particolare assistenti di vendita, da impiegare nei punti vendita di Udine, Gorizia, Trieste e Fiume Veneto; Mediaworld, specializzata in prodotti di elettronica ed elettrodomestici, offre 10 posti di lavoro come addetti alle vendite nelle sedi operative in Friuli Venezia Giulia; Supermercati Visotto mette a disposizione 20 posizioni tra addetti al banco gastronomia, addetti alla macelleria, ortofrutta, pescheria, cassa e sala.Come ha evidenziato la rappresentante dell'Esecutivo, la Regione destina contributi per l'assunzione di giovani anche con l'obiettivo di allungare la durata dei contratti all'interno di una stessa azienda, con la consapevolezza che la formazione acquisita sul posto di lavoro sia il veicolo più efficace per rendere una persona professionalmente preparata. Ritornando sul tema dei Centri per l'impiego, l'assessore ha inoltre sostenuto che lo sforzo compiuto in questi anni per andare oltre l'attività prettamente amministrativa stia offrendo riscontri numerici che confermano l'efficienza del servizio pubblico nel rispondere alle esigenze dei cittadini.Per partecipare al Recruiting day è necessario iscriversi entro domenica 12 maggio compilando il form disponibile al seguente link: https://bit.ly/RAFVG2024_RDY_PN. Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. ARC/PAU/gg