Lavoro: recruiting day il 29/2 per il Riviera resort hotel di Lignano

Candidature per 80 posizioni da inviare entro il 20 febbraio Udine, 1° feb - Ottanta posti di lavoro per il Riviera resort hotel di Lignano Sabbiadoro per la stagione estiva 2024. Diversi i profili ricercati: dai servizi per la spiaggia al personale di cucina, di sala, fino a portieri ed estetiste. Il dato è stato comunicato in occasione della conferenza stampa, tenuta nella sede della Regione Friuli Venezia Giulia a Udine, per presentare il recruiting day previsto per il prossimo 29 febbraio a Lignano Sabbiadoro all'interno dell'albergo (Lungomare Riccardo Riva, 1b) organizzato dai Servizi per il lavoro della Regione Fvg a favore della Società imprese Lignano Sil spa. Le persone interessate a candidarsi devono inviare il proprio curriculum entro martedì 20 febbraio mediante uno o più link "mi candido" disponibili alla pagina https://tinyurl.com/mr32teat scegliendo uno o più profili per i quali candidarsi. Nel dettaglio, i profili ricercati riguardano l'area servizi spiaggia (bagnini di terra, addetti alla cassa, addetti pulizie uffici spiaggia, assistenti bagnanti piscina), l'area portineria (portieri notturni/diurni), l'area personale di cucina (cuochi capopartita, cuochi/aiuto cuochi spiaggia, pasticcere, lavapiatti), l'area personale di sala (commis di sala, camerieri, barman) e l'area estetica (estetiste). Tra tutte le candidature ricevute verrà svolta una preselezione per verificare il possesso dei requisiti e per individuare i candidati maggiormente in linea con i profili ricercati. I candidati selezionati parteciperanno al colloquio previsto per giovedì 29 febbraio all'interno della struttura ricettiva. Il Riviera resort, inaugurato a luglio dello scorso anno, come è emerso in conferenza stampa, è un hotel a 4 stelle superior composto da 24 suite, che sorge direttamente sulla spiaggia di Lignano Riviera. La struttura ricettiva fa parte della Società imprese Lignano, azienda che offre una vasta gamma di servizi turistici di alta qualità attraverso un'attenta gestione delle strutture ed una continua ricerca di miglioramento. Presenti oggi all'evento di presentazione Gianni Fratte responsabile servizi alle imprese della Regione Fvg, Anna D'Angelo vice direttore direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia e Stefania Sette direttrice del Riviera resort hotel. ARC/LP/ma