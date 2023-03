Lavoro: Regione a fianco settore immobiliare per governare innovazione

Fagagna, 30 mar - Il mercato immobiliare è già investito dalle novità che intelligenza artificiale, metaverso, big data e digitalizzazione comportano e dovrà poter contare su posizioni lavorative innovative: la Regione è attenta a queste sfide e, attraverso i Servizi pubblici per il Lavoro e per la Formazione, ha già consolidato una proficua collaborazione con gli agenti immobiliari, soprattutto nell'ambito dell'area triestina ma è pronta a sviluppare questa esperienza su tutto il territorio regionale.Lo ha sottolineato l'assessore regionale al Lavoro, Formazione, Istruzione, Ricerca e Famiglia nel corso dell'incontro "Innovazione immobiliare", organizzato dal collegio regionale della Federazione italiana agenti immobiliari professionali (Fiaip).A confrontarsi nella show room Amil Holding Lualdi a Fagagna su innovazione e flessibilità nel settore real estate, sviluppo tecnologico, metaverso e intelligenza artificiale sono stati assieme all'esponente del governo regionale l'imprenditore Gabriele Lualdi, il presidente regionale Fiaip Stefano Nursi, il past president Fiaip Paolo Righi, moderati da Tommaso Cerno e introdotti dalla delegata Fiaip Cultura e Formazione Valentina Danielis.L'assessore ha ricordato come l'innovazione oggi significhi versatilità e come il primo compito di chi amministra il territorio sia governare le tendenze: sotto questa luce big data, metaverso, intelligenza artificiale, digitalizzazione vanno considerati come strumenti eccezionali a disposizione dell'uomo, ma l'investimento principale deve restare quello attorno alle competenze che le persone acquisiscono tramite percorsi di formazione di qualità.L'assessore ha stimolato i professionisti del settore immobiliare a considerare i mutamenti sociali ed economici che sono ineludibili, tra cui l'invecchiamento demografico, la transizione energetica, la mobilità. All'interconnessione di queste sfide la Regione - ha ricordato - ha risposto progettando e investendo ingenti fondi previsti dal Pnnr.L'assessorato - è stato ricordato nel corso del convegno - è direttamente coinvolto nell'attuazione delle misure Pnnr che hanno ad oggetto il lavoro e la formazione attraverso il Programma Garanzia Occupabilità Lavoratori (GOL), dove il Friuli Venezia Giulia - nel primo anno di attuazione - è stata la regione più performante dell'intero Paese, e attraverso il programma "Duale", che intende potenziare ulteriormente il rapporto tra formazione e sistema produttivo peraltro già molto praticato in regione. ARC/EP/al