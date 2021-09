Lavoro: Regione, Barcolana Job per favorire proattività giovani

Trieste, 30 set - Oggi abbiamo quanto mai bisogno di immaginare percorsi didattici e formativi innovativi in grado di stimolare comportamenti proattivi da parte dei ragazzi anche in funzione delle scelte che andranno a fare sul loro futuro. La Regione da tempo sta lavorando alla creazione di filiere che mettano in connessione la scienza, l'innovazione, la tecnologia con le scuole e le iniziative di orientamento per arrivare al mondo del lavoro. In questo giocano un ruolo importante alcuni partner di Barcolana Job che operano in settori strategici come l'economia blu, le fonti rinnovabili, la distribuzione di energia e la robotica.



Questo il concetto espresso oggi dall'assessore regionale al Lavoro nel corso della presentazione di Barcolana Job, la rassegna di eventi dedicati al lavoro e alla formazione che si terranno dal 5 all'8 ottobre, nell'ambito di Barcolana53, negli spazi del Magazzino 26 e in modalità telematica.



Come ha spiegato l'esponente della Giunta, si tratta di un ricco programma di appuntamenti organizzati dalla Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con realtà di grande prestigio come Costa Crociere, Union Energy, Saipem e Capitaneria di Porto per offrire a giovani e adulti l'opportunità sia di incontrare aziende in cerca di personale che di conoscere meglio professioni e attività fortemente richieste dal mercato.



L'assessore al Lavoro ha ricordato che Barcolana Job è una iniziativa cresciuta negli anni. Durante il periodo caratterizzato dalla pandemia, però, sono emerse con prepotenza nuove esigenze in tema di istruzione, alta formazione e orientamento. L'Amministrazione regionale sta investendo cospicue risorse proprio in queste direzioni per dare precise risposte ai settori produttivi e alle imprese del territorio.



Oltre agli incontri con le aziende e con i professionisti, la manifestazione propone anche una stimolante riflessione sui cambiamenti climatici e sul ruolo dell'educazione ambientale nelle scuole con la partecipazione degli scienziati di fama internazionale e Premi Nobel per la Pace Lucka Kajfe? Bogataj e Filippo Giorgi. ARC/RT/gg