Lavoro: Regione e Costa crociere assieme per formare 45 lavoratori

L'azienda cerca, attraverso i Centri per l'impiego, disoccupati da assumere come addetti all'accoglienza, consulenti di vendita crociere e tecnici luci, suono e videoTrieste, 10 mag - Addetti all'accoglienza, consulenti di vendita crociere e tecnici luci, suono e video: sono le nuove figure professionali ricercate in Friuli Venezia Giulia da Costa Crociere per lavorare a bordo delle sue navi. I posti disponibili sono 45 in tutto, ovvero 15 per ognuno dei tre profili ricercati.I candidati, che dovranno essere disoccupati e residenti o domiciliati in Friuli Venezia Giulia, saranno selezionati attraverso i Centri per l'impiego della Regione Friuli Venezia Giulia e avviati a un periodo di formazione gratuita per acquisire le competenze specifiche e i brevetti necessari alla navigazione.L'assessore regionale al Lavoro ha evidenziato che il Friuli Venezia Giulia continua a investire con convinzione sulla formazione puntando su corsi qualitativamente elevati in grado di preparare al meglio le diverse figure professionali richieste dal mercato. Per l'Amministrazione regionale investire in formazione per creare occupazione significa garantire corsi di qualità e, per le aziende come Costa Crociere che hanno necessità di assumere, lavoratori con un'adeguata preparazione e con competenze tarate su esigenze specifiche. La collaborazione tra i Centri per l'impiego e Costa Crociere, assieme alla quale l'Amministrazione regionale ha co-progettato il recruiting day e il corso di formazione è una prassi sempre più richiesta dal tessuto produttivo regionale che riconosce ormai nel Servizio pubblico un interlocutore essenziale nella definizione dei propri percorsi occupazionali. L'iniziativa consolida una collaborazione già attiva da anni che ha portato, tra il 2017 e il 2024, alla formazione di 351 persone nei vari percorsi svolti per animatori, receptionist, tecnici suono luci-video, fotografi, addetti alle escursioni e cuochi. Il 96,7% di queste ha ricevuto una proposta di imbarco dalla compagnia. Gli interessati possono candidarsi entro il 22 maggio sul portale regionale (ibit.ly/5zU5T). I curriculum vitae pervenuti saranno valutati dai preselettori del Centro per l'Impiego e i candidati in possesso dei requisiti richiesti potranno partecipare alle selezioni, che si articoleranno in tre differenti sezioni: il 29 maggio sono previste le prove linguistiche scritte, in modalità online, alle quali seguiranno le prove linguistiche orali, sempre in modalità online; il 5 e il 6 giugno si terranno i colloqui e le prove pratiche, in presenza, a Trieste.I candidati che supereranno le selezioni saranno ammessi ai corsi di formazione gratuita organizzati dalla Regione in collaborazione con Enaip Fvg. I corsi, di durata compresa tra le 410 e le 478 ore, forniranno le capacità e competenze richieste dai tre diversi ruoli. Parte della formazione si svolgerà in enti accreditati fuori regione per il rilascio dei brevetti obbligatori per lavorare a bordo delle navi. Una volta conclusa la fase formativa, la compagnia valuterà le assunzioni, che prevedono contratti a tempo determinato CNL marittimi di 4/6 mesi, prorogabili.Per tutti e tre i profili ricercati è richiesto un titolo di studio pari almeno al diploma di scuola secondaria di II grado o diploma professionale almeno quadriennale, e la conoscenza della lingua inglese a un livello non inferiore ad A2; per gli addetti all'accoglienza e per i consulenti di vendita crociere è richiesta la conoscenza della lingua inglese a un livello non inferiore a B1 e la conoscenza di almeno una seconda lingua straniera tra francese, tedesco e spagnolo, a un livello non inferiore a B1. Per informazioni su candidature e per maggiori dettagli sui requisiti è possibile contattare il Centro per l'impiego di Trieste al numero 040 3772877 o scrivere a: ido.ts@regione.fvg.it ARC/COM/ma