Lavoro: Regione Fvg sostiene la crescita della libera professione

Cinque milioni di euro le risorse dalla Regione negli ultimi tre anni Udine, 16 mag - Ammontano a oltre 5 milioni di euro, nell'ultimo triennio, le risorse stanziate dalla Regione per contributi a fondo perduto per l'avvio dell'attività, per la formazione e l'aggiornamento, per la conciliazione vita-lavoro a sostegno di oltre mille professionisti ordinistici e non, e a favore di tutti gli Ordini e delle Associazioni professionali del Friuli Venezia Giulia. Lo ha detto l'assessore regionale al Lavoro, Formazione e Famiglia che, ieri pomeriggio, è intervenuta portando il suo saluto al convegno "La Regione Fvg per i professionisti: facciamo crescere la tua libera professione", organizzato per far conoscere a questa fascia di lavoratori le linee contributive studiate su misura per loro. L'esponente dell'Esecutivo regionale ha ricordato, infatti, che in questi anni la Direzione lavoro ha attivato 9 linee contributive a fondo perduto anche per incoraggiare i giovani under 36 a intraprendere esperienze lavorative all'estero con rientro in Regione per arricchire il patrimonio professionale e intellettuale del Friuli Venezia Giulia. Così come si è attivata per conciliare le esigenze della genitorialità di chi svolge la libera professione, anche approntando misure a favore dell'esercizio della genitorialità con la sostituzione con un altro professionista, quindi avvalendosi del servizio di baby sitting. Altre linee contributive mirano a sostenere la condizione di difficoltà lavorativa del professionista disabile; altre ancora l'avvio e il funzionamento dei primi tre anni di attività professionale in forma individuale, associata o societaria, la formazione sempre nei primi tre anni, l'acquisizione delle certificazioni di qualità delle procedure e delle prestazioni e altri tipi di sostegni. Nel corso del 2022 sono pervenute in totale 375 domande e sono stati erogati 1.732.000 euro, così suddivisi: 1.110.000 per avvio dell'attività professionale (226 domande); 427.000 per la formazione professionale in Italia e all'estero (111 domande); 83.000 per sostegno a professionisti con disabilità (8 domande); 37.000 per conciliazione genitorialità-professione (9 domande); 10.000 per esperienze professionali all'estero per professionisti under 35 (una domanda); 65.000 per iniziative di aggiornamento professionale organizzate da ordini, collegi e associazioni professionali (20 domande).Nel corso del 2023 sono pervenute 507 domande e sono stati erogati 1.729.000 euro così suddivisi: 1.040.000 per avvio dell'attività professionale (266 domande); 445.000 per la formazione professionale in Italia e all'estero (176 domande); 86.000 per sostegno a professionisti con disabilità (9 domande); 53.000 per conciliazione genitorialità-professione (13 domande); 30.000 per esperienze professionali all'estero per professionisti under 35 (4 domande); 75.000 per iniziative di aggiornamento professionale organizzate da ordini, collegi e associazioni professionali (35 domande).Per l'anno in corso i dati sono ancora parziali: alla data del 30 aprile, sono pervenute 194 domande e sono stati erogati fino a ora 639.465 euro. Gli importi stanziati a bilancio sono un milione di euro per l'avvio dell'attività professionale, 330.000 per la formazione professionale, 100.000 per il sostegno ai professionisti con disabilità, 80.000 per la conciliazione genitorialità-professione; 50.000 per esperienze professionali all'estero under 35 e 120.000 per iniziative di aggiornamento professionale organizzate da ordini, collegi e associazioni professionali. Per l'esponente dell'Esecutivo, il potenziale imprenditoriale dei liberi professionisti e le attività libero-professionali rappresentano uno dei motori principali dell'economia anche in Friuli Venezia Giulia e, per l'alta professionalità delle conoscenza acquisite, contribuiscono agli obiettivi della strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Nel ringraziare gli organizzatori del webinar, l'assessore ha fatto poi notare che, grazie a iniziative come quella di oggi, la Regione riesce a comunicare efficacemente ai liberi professionisti l'importante e costante lavoro che ha fatto e che sta facendo a loro favore, e viene messa nella condizione di comprendere in maniera ancora più puntuale se vi siano ulteriori spazi di azione e nuovi interventi da attivare per rispondere alle necessità di questa categoria di lavoratori, in un'ottica di attento ascolto finalizzata a un continuo miglioramento. Nel ricordare che per l'annualità in corso gli sportelli per la presentazione delle domande sono ancora aperti, l'esponente della Giunta ha sottolineato che la volontà della Regione è anche quella di riuscire ad ampliare tutti gli asset sui quali si sta muovendo in maniera trasversale per rispondere alle esigenze di chi svolge la libera professione. Per informazioni sulle misure: https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavor o/professioni/ ARC/PT/gg